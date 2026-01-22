La épica vampírica impregnada de blues de Ryan Coogler, “Sinners” (“Pecadores”), lideró todas las películas con 16 nominaciones para la 98a edición de los Premios de la Academia el jueves, estableciendo un récord para la mayor cantidad en la historia de los Oscar.

Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas colmaron a “Sinners” con más nominaciones de las que jamás habían otorgado antes, rompiendo la marca de 14 nominaciones establecida por “All About Eve” (“La malvada”), “Titanic” y “La La Land”. Junto con mejor película, Coogler fue nominado a mejor director y mejor guion, y la estrella de doble función Michael B. Jordan fue recompensado con su primera nominación al Oscar, como mejor actor.

La saga revolucionaria padre-hija de Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (“Una Batalla Tras Otra”), la favorita previo a las nominaciones, quedó en segundo lugar con 13 menciones. Cuatro de sus actores, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, fueron nominados, aunque la recién llegada Chase Infiniti quedó fuera de la categoría de mejor actriz.

En esas dos principales películas nominadas, la academia de cine puso toda su fuerza detrás de un par de épicas estadounidenses viscerales y originalísimas que cada una conectó con un momento nacional tenso. La película de la era de la segregación de Coogler, la rara película de terror que gana el favor de la academia, evoca una alegoría mítica de la vida negra. En “One Battle After Another”, un espíritu de rebelión latente se revive en un estado policial fuera de control.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Leonardo DiCaprio en una escena de "Una batalla tras otra". (Warner Bros. Pictures via AP)

Ambas también son títulos de Warner Bros. En medio de una venta contenciosa a Netflix, el estudio de 102 años tuvo su mejor mañana de nominaciones al Oscar. Mientras el destino de Warner Bros., que Netflix está comprando por 72.000 millones de dólares, pende de un hilo en medio de un desafío de Paramount Skydance, Hollywood se prepara para posiblemente la mayor realineación en la historia de la industria cinematográfica.

Los diez filmes nominados a mejor película son “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme” (“Marty Supremo”), “One Battle After Another”, “O Agente Secreto” (“El agente secreto”), “Sentimental Value” (“Valor sentimental”), “Sinners” y “Train Dreams” (“Sueños de trenes”).

“Frankenstein” de Guillermo del Toro, “Marty Supreme” de Josh Safdie y “Sentimental Value” de Joachim Trier obtuvieron cada una nueve nominaciones.

Las nueve para “Marty Supreme” incluyeron una tercera nominación a mejor actor para Timothée Chalamet, de 30 años, el favorito en la categoría que estuvo a punto de ganar el año pasado por “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”). Con Jordan y Chalamet, los nominados son Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, Ethan Hawke por “Blue Moon” y Wagner Moura por “O Agente Secreto”.

Nominada a mejor actriz estaba la favorita de la categoría, Jessie Buckley de “Hamnet”, junto con Rose Byrne de “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te daría una patada”), Kate Hudson de “Song Sung Blue”, Renate Reinsve de “Sentimental Value” y la dos veces ganadora Emma Stone, quien obtuvo su sexta nominación, por “Bugonia”.

Esta imagen publicada por Focus Features muestra a Jessie Buckley, en el centro, en una escena de "Hamnet". (Agata Grzybowska/Focus Features via AP)

La película más vista del año, con más de 500 millones de visualizaciones en Netflix, “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), obtuvo nominaciones tanto a mejor canción (“Golden”) como a mejor película de animación. Sony Pictures desarrolló y produjo la película, pero, tras venderla a Netflix, se convirtió en un éxito mundial.

Por lo demás, los éxitos de taquilla tuvieron un mañana difícil. “Wicked: For Good”, de Universal Pictures, quedó completamente excluida. Si bien “Avatar: Fire and Ash” (“Avatar: fuego y cenizas”) obtuvo nominaciones a mejor película por diseño de vestuario y efectos visuales, se convirtió en la primera película de “Avatar” que no fue nominada a mejor película. El mayor éxito de taquilla nominado al máximo galardón de Hollywood fue “F1″, una producción de Apple. La plataforma de streaming se asoció con Warner Bros. para distribuir el drama de carreras.

La primera categoría leída por los presentadores Danielle Brooks y Lewis Pullman fue actriz de reparto. Las nominadas son Elle Fanning e Inga Ibsdotter LilIeaas por “Sentimental Value”, Amy Madigan por “Weapons”, Wunmi Mosaku por “Sinners” y Teyana Taylor por “One Battle After Another”.

Para actor de reparto, los nominados son Jacob Elordi por “Frankenstein”, Sean Penn por “One Battle After Another”, Stellan Skarsgård por “Sentimental Value”, Benicio del Toro por “One Battle After Another” y Delroy Lindo por “Sinners”.

Este año, los Oscar otorgarán por primera vez el premio a mejor casting. Ese nuevo honor ayudó a “Sinners” y “One Battle After Another” a aumentar sus ya impresionantes estadísticas. Junto con esas dos películas, los nominados son “Hamnet”, “Marty Supreme” y “O Agente Secreto”.

“Sinners” también se encuentra entre los nominados a canción original junto con “Kpop Demon Hunters” , “Train Dreams” de “Train Dreams”, “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”, “I Lied To You” de “Sinners” y “Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”.

La 98a edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo el 15 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles y se transmitirá en vivo por ABC y Hulu. El nuevo acuerdo de YouTube para transmitir exclusivamente la gala entrará en vigor hasta 2029. Este año, Conan O’Brien regresará como anfitrión.