Estudios Paramount en Los Ángeles.
Agencia Bloomberg
Paramount Skydance Corp. reafirmó su oferta para comprar Warner Bros. Discovery Inc. por US$ 30 por acción en efectivo, e insistió en que su propuesta hostil es superior a la de Netflix Inc., tras múltiples rechazos.

