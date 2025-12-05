Los Estudios Warner Bros. en Burbank, California, EE.UU.
Netflix Inc. aseguró una financiación de US$ 59,000 millones de bancos de Wall Street para ayudar a respaldar sus planes de adquisición de Warner Bros. Discovery Inc., convirtiéndose en uno de los préstamos más grandes de su tipo jamás otorgados.

