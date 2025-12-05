Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA y HSBC Plc proporcionarían el préstamo puente sin garantía, según un comunicado del viernes, un tipo de financiación que normalmente se sustituye por deuda más permanente, como bonos corporativos.

Según el acuerdo anunciado el viernes, los accionistas de Warner Bros. recibirán US$ 27.75 por acción en efectivo y acciones de Netflix. El valor total del acuerdo asciende a US$ 72,000 millones, mientras que el valor empresarial del acuerdo ronda los US$ 82,700 millones.

Los préstamos puente son un paso crucial para que los bancos construyan relaciones con las empresas para ganar más contratos con pagos más altos en el futuro.

Un préstamo de US$ 59,000 millones sería de los más grandes de su tipo. Anheuser-Busch InBev SA obtuvo US$ 75,000 millones en préstamos para respaldar su adquisición de SABMiller Plc en 2015, la mayor financiación puente jamás realizada, según datos compilados por Bloomberg.

Nueva forma de entretener

La batalla del streaming y la caída de la televisión tradicional han provocado importantes reorganizaciones estratégicas entre los grandes actores estadounidenses.

Para competir con Netflix y Disney, sus rivales buscan unirse para fortalecerse en el streaming y mejorar su rentabilidad.

El gigante Amazon adquirió en 2021 el mítico estudio de Hollywood MGM por US$ 8,450 millones, haciéndose con un catálogo de más de 4,000 películas, entre ellas las de “James Bond” y “Rocky”.

Según el New York Post, funcionarios de la Casa Blanca se habrían mostrado preocupados por la posible adquisición de WBD por parte de Netflix, porque, según ellos, podría otorgar a la plataforma de video una posición dominante en el mercado estadounidense de contenidos.

La transacción, que fue aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas empresas, se cerrará dentro de 12 a 18 meses, dijeron.

Paramount Skydance y el operador Comcast también estaban en la contienda para la compra de Warner Bros Discovery.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg