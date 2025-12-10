Netflix se ha dirigido a sus usuarios con el objetivo de disipar algunas dudas que puedan generar preocupación sobre el futuro de las producciones y la permanencia de los contenidos.

A través de un comunicado difundido a sus suscriptores, la plataforma informó que la adquisición incluyó a los estudios de cine y TV de Warner Bros., así como HBO Max y HBO. Esto reunirá franquicias famosas como Harry Potter, Friends, Game of Thrones, Universo DC, entre otros, junto a éxitos propios de Netflix como Stranger Things y El juego del calamar.

Sin embargo, Netflix precisó que, por ahora, no habrá ningún cambio y que las dos plataformas de streaming seguirán operando por separado.

“Por el momento, no habrá ningún cambio. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo, incluidas las aprobaciones de los organismos reguladores y de los accionistas”, se lee en el pronunciamiento.

Netflix se comprometió a mantener informados a sus suscriptores y contactarlos nuevamente cuando tenga de más detalles que compartir sobre este nuevo hecho en la compañía.

“Sabemos que puedes tener preguntas. Para obtener más información, consulta nuestro Centro de ayuda o ponte en contacto con nosotros en cualquier momento”, precisó la compañía.

Como se recuerda, el viernes 5 de diciembre Netflix anunció el acuerdo de compra de los estudios y la división de streaming de Warner Bros. Discovery por 72.000 millones de dólares, una operación mixta realizada en efectivo y acciones que tiene un valor de transacción en unos 83 mil millones.