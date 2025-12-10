Netflix tras anuncio de compra de Warner Bros.: “Ambos funcionarán de forma independiente”. (Foto: Chris Delmas / AFP)
Netflix tras anuncio de compra de Warner Bros.: “Ambos funcionarán de forma independiente”. (Foto: Chris Delmas / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

sobre el futuro de las producciones y la permanencia de los contenidos.

A través de un comunicado difundido a sus suscriptores, Esto reunirá franquicias famosas como Harry Potter, Friends, Game of Thrones, Universo DC, entre otros, junto a éxitos propios de Netflix como Stranger Things y El juego del calamar.

Sin embargo, Netflix precisó que, por ahora, no habrá ningún cambio y que las dos plataformas de streaming seguirán operando por separado.

LEA TAMBIÉN: La millonaria compra de Warner Bros. por parte de Netflix: ¿qué ganas, qué pierdes y qué viene ahora?

“Por el momento, no habrá ningún cambio. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo, incluidas las aprobaciones de los organismos reguladores y de los accionistas”, se lee en el pronunciamiento.

que compartir sobre este nuevo hecho en la compañía.

LEA TAMBIÉN: Netflix: cómo se reinventa el gigante que cambió la forma de ver televisión en el mundo

“Sabemos que puedes tener preguntas. Para obtener más información, consulta nuestro Centro de ayuda o ponte en contacto con nosotros en cualquier momento”, precisó la compañía.

Discovery por 72.000 millones de dólares, una operación mixta realizada en efectivo y acciones que tiene un valor de transacción en unos 83 mil millones.

La plataforma de streaming lanzó un comunicado a sus suscriptores donde dio a conocer más detalles acerca de esta adquisición. (Foto: Instagram)
La plataforma de streaming lanzó un comunicado a sus suscriptores donde dio a conocer más detalles acerca de esta adquisición. (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR

La clásica comedia romántica protagonizada por Kate Winslet que llegó a Netflix en la temporada navideña
Netflix presenta oferta para comprar Warner Bros Discovery ante críticas desde Hollywood
Lo que en verdad ocurre al llamar al número de teléfono que reporta la desaparición de Eleven en “Stranger Things 5”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.