Netflix presentó una oferta para comprar al grupo de televisión y cine Warner Bros Discovery, un negocio que podría transformar el panorama mediático en Estados Unidos, según un reporte conocido este lunes.

De acuerdo con Bloomberg, el gigante del streaming se unió a Paramount Skydance y Comcast en una segunda ronda de subasta durante el feriado de Acción de Gracias.

“Warner Bros. Discovery Inc. recibió una segunda ronda de ofertas el lunes, incluida una propuesta mayoritariamente en efectivo de Netflix Inc., en una subasta que podría concluir en los próximos días o semanas, según personas familiarizadas con las conversaciones", señala el informe de Bloomberg.

Warner Bros Discovery, empresa matriz de HBO y CNN, se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

Uno de los primeros interesados en comprar Warner fue Paramount, recién adquirida por la familia del fundador de la tecnológica Oracle, Larry Ellison, quien es además uno de los hombres más ricos del mundo.

Su hijo, David Ellison, productor de cine, y director ejecutivo de Paramount, ha realizado tres ofertas consecutivas antes de que el jefe de Warner Bros Discovery, David Zaslav, anunciara el proceso oficial de venta.

Mejores ofertas

Los banqueros de Paramount Skydance Corp., Comcast Corp. y Netflix trabajaron durante el largo fin de semana de Acción de Gracias en ofertas mejoradas por la totalidad o parte de Warner Bros., dijeron las personas citadas por Bloomberg, que pidieron no ser identificadas al tratar información no pública.

Según varios medios, ninguna oferta habría alcanzado hasta la fecha los US$ 30 por acción esperados por Zaslav, quien valoraría su grupo en aproximadamente US$ 74,000 millones.

Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo con más de 280 millones de suscriptores a nivel global, trabaja en un préstamo para conseguir decenas de miles de millones de dólares y financiar su posible adquisición, según fuentes citadas por Bloomberg.

Warner Bros. quiere US$ 30 por acción, y el presidente emérito de la compañía, John Malone, ha dicho que esa cifra es “posible”. Las acciones cerraron en US$ 23.87 el lunes en Nueva York, lo que otorga a la empresa un valor de mercado de capital de US$ 59,000 millones. (Photo by Robyn Beck / AFP)

El acuerdo incrementaría considerablemente las capacidades de producción de contenido de Netflix y aseguraría activos premium como HBO y los estudios Warner Bros.

También probablemente enfrentaría un escrutinio cercano por parte de las autoridades antimonopolio en Estados Unidos y potencialmente en otros mercados.

En Hollywood, de hecho, han manifestado su preferencia de que Warner no termine en manos de Netflix. A figuras destacadas de la industria les preocupa que la compañía de streaming pueda limitar los estrenos de sus producciones cinematográficas.

El director de “Titanic”, James Cameron, dijo recientemente en el pódcast “The Town” que una adquisición de Warner Bros por parte de Netflix sería “un desastre”.

Consultados por la AFP, ni Netflix ni Warner Bros Discovery respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.