Netflix dio inicio a la temporada navideña 2025 con películas originales como “El encanto del champán” y “Una Navidad EXtra”, pero no son los únicos títulos que puedes encontrar en la plataforma de streaming de la N roja. También incluye cintas clásicas, una de ellas está disponible desde el 2 de diciembre. Se trata de la historia protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black.

Si no recuerdas el título de la película de 2006 escrita, producida y dirigida por Nancy Meyers, no te culpó, incluso Jack Black no recordaba que había protagonizado esta cinta navideña en la que dos mujeres con problemas amorosos intercambian casa para las vacaciones, y sin planearlo, cada una se enamora de un chico de ese nuevo lugar.

Se trata de “The Holiday”, también conocida como “El descanso” en Hispanoamérica y “Vacaciones” en España. La comedia romántica, que también cuenta con las actuaciones de Eli Wallach, Edward Burns y Rufus Sewell, fue un éxito comercial, recaudando 205,8 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 85 millones de dólares.

Kate Winslet dio vida a Iris Simpkins y Jack Black dio vida a Miles Dumont en la comedia romántica navideña "The Holiday" (Foto: United International Pictures)

SINOPSIS DE “EL DESCANSO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Holiday”, “tras quedar solteras, Iris, una periodista de Londres, y Amanda, una editora de Los Ángeles, deciden intercambiar casas en Navidad para huir de sus problemas amorosos.”

La decepción amorosa motiva a Iris Simpkins, columnista de sociedad del Daily Telegraph de Londres, y a Amanda Woods, dueña de una productora de cine en Los Ángeles, a querer pasar la temporada de fiestas alejada de las personas que les rompieron el corazón. Aunque les cuesta adaptarse a un nuevo lugar, recuperan su tranquilidad.

¿CÓMO VER “THE HOLIDAY”?

“El descanso” está disponible en Netflix desde el 2 de diciembre de 2025, por lo tanto, para ver la comedia romántica navideña solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

“The Holiday” también está disponible en plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Apple TV+.

TRÁILER DE “THE HOLIDAY”

REPARTO DE “THE HOLIDAY”

Cameron Diaz como Amanda Woods

Kate Winslet como Iris Simpkins

Jude Law como Graham Simpkins

Jack Black como Miles Dumont

Eli Wallach como Arthur Abbott

Shannyn Sossamon como Maggie

Edward Burns como Ethan Ebbers

Rufus Sewell como Jasper Bloom

Bill Macy como Ernie

Shelley Berman como NormaN

Kathryn Hahn como Bristol

John Krasinski como Ben

Jon Prescott