“A Merry Little Ex-Mas” (en España: "Una navidad ex-cepcional“ y en América Latina: “Una Navidad Extra”) es la comedia romántica navideña de Netflix que ha conquistado a miles de espectadores gracias a su historia, el trabajo de sus actores y su ambiente acogedor. Así, quizá te preguntes exactamente dónde se grabó la película. Pues, para averiguar la respuesta, sigue adelante con tu lectura de esta nota de Gestión Mix. Aquí te presentamos cada una de las locaciones de la producción.

Vale precisar que el filme está dirigido por Steve Carr y se desarrolla a lo largo de 89 minutos de metraje, tiempo en el que estrellas como Alicia Silverstone y Oliver Hudson se lucen en pantalla.

En la trama, Kate (Silverstone) es una mujer recién divorciada que planea una última Navidad perfecta en familia antes de vender su casa.

Sin embargo, todo se complica cuando su exesposo Everett (Hudson) llega a la reunión con su nueva novia, la joven y exitosa Tess (Jameela Jamil).

Antes de continuar, mira el tráiler de “A Merry Little Ex-Mas”:

WINTERLIGHT DE “A MERRY LITTLE EX-MAS”, ¿ES UNA CIUDAD REAL?

La respuesta corta es NO. Winterlight, el pueblo donde transcurre la historia de la película de Netflix, es ficticio y no existe en la realidad.

Por lo tanto, el equipo detrás del largometraje tuvo que elegir locaciones específicas para darles un tono navideño y convertirlas en aquella ciudad de la ficción.

¿DÓNDE SE FILMÓ “A MERRY LITTLE EX-MAS”?

“A Merry Little Ex-Mas” fue filmada en Ontario, Canadá, específicamente en el Área Metropolitana de Toronto (Greater Toronto Area).

En declaraciones para Netflix Tudum, el director Steve Carr reveló que escogieron grabar en aquel territorio canadiense con el fin de poder usar nieve auténtica y no de utilería.

“Estábamos en el gélido Canadá (...) Hacía muchísimo frío. Pero buscábamos la nieve, así que nos fuimos al norte. Y no podría estar más contento por ello. En lugar de la nieve de Hollywood, tuvimos nieve canadiense de verdad, de casi un metro de altura”, explicó el cineasta.

Cabe resaltar que la producción se llevó a cabo entre el 3 de febrero y el 12 de marzo del 2025, durando seis semanas en total.​

LAS LOCACIONES DE “UNA NAVIDAD EXTRA”

La locación más importante de la película fue Unionville, un vecindario histórico ubicado en Markham, justo al norte de Toronto.

Este pueblo con arquitectura victoriana del siglo XIX sirvió como el escenario perfecto para crear el ambiente de pueblo pequeño donde transcurre la historia de Kate.​

Las escenas exteriores fueron filmadas en la calle principal de Unionville, la cual estuvo decorada con guirnaldas, luces brillantes y todo tipo de elementos navideños que le daba un tono festivo y acogedor.

Finalmente, si bien el equipo de rodaje mantuvo discreción sobre la dirección exacta de la casa familiar de Kate, un usuario de Reddit identificó que se encuentra localizada en 45 Nancy Street, Bolton, Ontario.​

La casa de la protagonista de la película “A Merry Little Ex-Mas” fue decorada con diversos elementos festivos que reflejan la nostalgia acogedora de las fiestas de fin de año (Foto: Netflix)