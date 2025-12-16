Netflix y Paramount están en una disputa por controlar Warner Bros. (WB), que cuenta con tres negocios: (a) streaming, como HBO Max, (b) estudios de producción como Warner Bros. Pictures y (c) pay-TV y cable, donde resaltan CNN, Discovery y Champions League. Resumimos la contienda en cinco aspectos.

Primero, según Financial Times, Netflix ha propuesto adquirir los negocios de streaming y estudios, pero no los de pay-TV y cable, ofreciendo la suma de US$ 82.7 billones. Paramount propone comprar todos los negocios de WB por un valor total de US$ 108.4 billones.

Según UBS, Netflix busca: (i) captar los 120 millones de usuarios de WB, llegando a los 430 millones -más del doble de usuarios que Disney. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Segundo, Netflix ofrece pagar con una combinación de cash y acciones, mientras que Paramount pagaría solo con cash. Ello aparentaría que la propuesta de Paramount es mejor que la de Netflix: US$ 25.7 billones mayor en valor y 100% de pago en efectivo. Sin embargo, para entender cuál oferta sobresale se debe primero valorizar el negocio de pay-TV y estimar el alza de precio que tendrían las acciones de Netflix postransacción con esta última.

Tercero, los motivos difieren. Según UBS, Netflix busca: (i) captar los 120 millones de usuarios de WB, llegando a los 430 millones -más del doble de usuarios que Disney, su más cercano competidor- y, (ii) acceder a las producciones premium de WB, como Superman y The Sopranos; mientras que Paramount busca llegar a los 190 millones de suscriptores en streaming, pero además repotenciar el pay-TV y las películas en cines.

Cuarto, quien gane la puja deberá pasar por el escrutinio de las autoridades de libre competencia en EE.UU. como el Department of Justice y la Federal Trade Commission. Dada la concentración que tendría Netflix del mercado de streaming, esta oferta parecería inferior, aunque esto finalmente dependerá de la definición del mercado, ya que según BBCNews, si éste se define extensivamente, el líder será Youtube, de propiedad de Google.

Quinto, está el aspecto político, ya que la oferta de Paramount cuenta con fondeo de Affinitas Partners, de Jared Kushner, yerno del presidente Trump y de tres fondos soberanos de países árabes. Además, según The Economist existe una buena amistad entre la familia Ellison y Trump, lo que podría inclinar la balanza ganadora hacia la oferta de Paramount.

Estaremos pendientes al resultado final de esta contienda.