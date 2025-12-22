Los Estudios Paramount en Los Ángeles. Fotógrafo: Ethan Swope/Bloomberg
Los Estudios Paramount en Los Ángeles. Fotógrafo: Ethan Swope/Bloomberg
Paramount Skydance Corp. modificó su oferta por Warner Bros. Discovery Inc., incluyendo la propuesta de una garantía financiera personal del presidente de Oracle Corp., Larry Ellison, en su intento por superar una oferta rival de Netflix Inc.

