Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo, aceptó otorgar una garantía personal irrevocable por US$ 40,400 millones en financiamiento de capital para la propuesta de Paramount por US$ 108,400 millones para adquirir Warner Bros., según un comunicado emitido el lunes. Ellison, cuyo hijo David Ellison es director ejecutivo de Paramount, también se comprometió a no revocar el fideicomiso familiar Ellison ni transferir de manera adversa sus activos mientras la transacción esté pendiente. La oferta de Paramount de US$ 30 por acción se mantiene sin cambios.

Paramount confirmó que el fideicomiso de la familia Ellison posee alrededor de 1,160 millones de acciones ordinarias de Oracle y que todas las obligaciones relevantes están debidamente divulgadas al público. La compañía también ofreció aumentar su comisión de rescisión inversa por motivos regulatorios a US$ 5,800 millones, desde los US$ 5,000 millones previos.

“En un esfuerzo por abordar la necesidad imprecisa de ‘flexibilidad’ de Warner Bros. en las operaciones interinas, el acuerdo de fusión revisado propuesto por Paramount ofrece una flexibilidad aún mayor a Warner Bros. en transacciones de refinanciamiento de deuda, declaraciones y convenios operativos interinos”, señaló Paramount en su comunicado.

Paramount lleva meses buscando comprar Warner Bros. y la batalla por uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood ha tomado un tono cada vez más áspero. David Ellison se vio sorprendido a comienzos de este mes cuando el directorio de Warner Bros. acordó un acuerdo con Netflix por US$ 82,700 millones por los activos de streaming y estudio.

Larry Ellison, cofundador y presidente de Oracle Corp., habla durante la conferencia Oracle OpenWorld 2017 en San Francisco, California, EE. UU., el martes 3 de octubre de 2017. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg

Posteriormente, Paramount lanzó una oferta pública hostil directamente a los accionistas. El directorio de Warner Bros. instó a rechazar la propuesta de Paramount, que incluye compromisos de deuda por US$ 54,000 millones, al considerarla “inferior” e “inadecuada”. El directorio apuntó especialmente a la financiación incierta y al riesgo implícito en un fideicomiso revocable que permitiría a Paramount terminar el acuerdo en cualquier momento.

Paramount, controlada por los Ellison, compite con la empresa de entretenimiento más valiosa del mundo para adquirir Warner Bros., uno de los estudios más históricos de Hollywood, así como HBO, una de las joyas de la corona del negocio televisivo.

Ejecutivos tanto de Paramount como de Netflix han sostenido que serían los mejores propietarios y que utilizarían la codiciada biblioteca de Warner Bros. para potenciar sus operaciones de streaming.

En su carta a los accionistas y en una detallada presentación regulatoria de 94 páginas realizada la semana pasada, Warner Bros. insistió en los riesgos de la oferta de Paramount, incluida lo que la compañía describió como la falta de un respaldo adecuado por parte de la familia Ellison para su compromiso de capital.

Ese capital está respaldado por “un fideicomiso revocable desconocido y opaco”, afirmó el directorio. Los documentos proporcionados por Paramount “contienen vacíos, lagunas y limitaciones que los ponen a ustedes, nuestros accionistas, y a nuestra compañía en riesgo”.

Netflix también anunció el lunes que refinanció parte de un préstamo puente por US$ 59,000 millones con deuda más barata y de mayor plazo, reforzando el paquete financiero que sustenta su oferta por Warner Bros.