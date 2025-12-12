Recientemente Disney acordó con OpenAI permitir a ChatGPT emplear su contenido para labores de IA. Foto: Patrick T. FALLON / AFP
Recientemente Disney acordó con OpenAI permitir a ChatGPT emplear su contenido para labores de IA. Foto: Patrick T. FALLON / AFP
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con obras de la compañía que posteriormente son distribuidas sin su consentimiento, lo que atenta contra los derechos de autor a gran escala.

Según el gigante del entretenimiento, Google infringe los derechos de autor de Disney porque copia “un gran corpus de obras protegidas, sin autorización para entrenar y desarrollar modelos y servicios de IA generativa”.

A través del bufete de abogados Jenner & Block, usa los modelos generados con IA para “explotar y distribuir comercialmente copias de sus obras protegidas a los consumidores” —recoge Variety—.

Asimismo, señalan que muchas de las imágenes infractoras llevan el sello de Gemini de Google, lo que “insinúa falsamente que la explotación de la propiedad intelectual de Disney por parte de Google está autorizada y avalada“.

Empresas especializadas en IA como Midjourney también han sido demandadas por violar derechos de autor. Foto: captura / Midjourney

Según la carta remitida al asesor general de Google, se ha afectado a personajes míticos de producciones de Disney como ‘Frozen’, ‘El Rey León’, ‘La Sirenita’, ‘Toy Story’ o ‘Monsters Inc.’, así como ‘Los Simpsons’ o ‘Star Wars’.

Las acusaciones contra Google se dan en un contexto marcado por las demandas de Disney y Warner Bros. Discovery contra empresas como Midjourney y MiniMax.

Y, solo en el caso de Disney, recientemente concretó un acuerdo de inversión superior a los US$ 1,000 millones con OpenAI para autorizar a ChatGPT y Sora a emplear sus personajes y propiedades para generar videos cortos tras indicaciones de los usuarios.

Con información de EFE

