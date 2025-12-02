Hoy en día, el desarrollo de la inteligencia artificial está controlado por un pequeño grupo de empresas. Compañías como OpenAI, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft dominan el mercado gracias a sus vastos recursos computacionales, sus enormes bases de datos propias, su gran cantidad de talento técnico, sus prácticas de extracción de datos, su mano de obra barata y su capital, que les permiten realizar experimentos continuos y una rápida implementación.

Este dominio trae consigo problemas: violaciones de privacidad y estrategias laborales orientadas a minimizar costos, altos costos ambientales derivados de los centros de datos y sesgos evidentes en los modelos que pueden reforzar la discriminación en la contratación, la atención médica, la puntuación crediticia, la vigilancia policial y más.

Sin embargo, está surgiendo un modelo diferente, sin mucho alboroto, pero con un potencial real. Las cooperativas de IA (organizaciones que desarrollan o gestionan tecnologías de IA basadas en principios cooperativos) ofrecen una alternativa prometedora. El movimiento cooperativo, con su presencia global y diversidad de modelos, ha tenido éxito en la banca y la agricultura, así como en los seguros y la manufactura. Las empresas cooperativas, que son propiedad de sus miembros y están gobernadas por ellos, llevan mucho tiempo gestionando infraestructuras para el bien público.

Un puñado de cooperativas de IA ofrece los primeros ejemplos de cómo la gobernanza democrática y la propiedad compartida podrían dar forma a usos de tecnología más responsables y centrados en la comunidad. Esto es lo que pueden hacer las cooperativas.

1. Democratizar la gobernanza de datos

Las cooperativas de IA aún son pequeñas y están en desarrollo, pero las que existen dan una idea de cómo podría ser un tipo diferente de infraestructura y gobernanza de datos, y cómo pueden cambiar la forma en que se controlan y se accede a ellos. MIDATA es una cooperativa suiza sin fines de lucro dedicada a los datos de salud, que pone a los ciudadanos al mando de su propia información médica. Los miembros abren una cuenta de datos segura y encriptada, y pueden conceder de forma selectiva a los investigadores acceso a sus datos personales de salud, todo mientras gobiernan la cooperativa de forma democrática a través de su asamblea general. Construida sobre infraestructura de código abierto del ETH Zurich y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bern, MIDATA respalda la creación de cooperativas hermanas regionales o nacionales, permitiendo una investigación justa, transparente y coordinada a nivel global sin sacrificar el control individual.

2. Llevar la investigación a la sociedad civil

Los debates más importantes sobre la IA se desarrollan en círculos elitistas (congresos académicos, centros de pensamiento, laboratorios financiados por capital riesgo). Pero las decisiones que se toman allí tienen consecuencias cotidianas. El movimiento cooperativo está en una posición única para socializar estos debates, llevando la IA a los ayuntamientos, centros comunitarios y asambleas ciudadanas.

3. Impulsar la educación

Cerrar la brecha de conocimiento sobre la IA no es solo una cuestión de traducción, sino también de poder. La Alianza Cooperativa Internacional (la principal organización que representa a los mil millones de personas que participan en cooperativas en todo el mundo) podría liderar el uso de la IA para la educación cooperativa a nivel global. Las cooperativas pueden crear plataformas de aprendizaje multilingües basadas en audio y dotadas de IA, que ofrezcan formación profesional a sus miembros.

4. Construir modelos alternativos de propiedad

La propiedad da forma a la dirección. OpenAI comenzó como una organización sin fines de lucro “para la humanidad”, luego cambió a un modelo de ganancias limitadas para atraer capital de riesgo, un movimiento que fue tanto ideológico como legal. Las cooperativas, por el contrario, utilizan reservas indivisibles y una gobernanza democrática para mantenerse alineadas con sus objetivos a largo plazo.

5. Adaptar críticamente la IA para fines cooperativos

No toda la IA se adapta naturalmente a los modelos cooperativos. Pero en aquellos casos donde sí lo hace (como las cooperativas de plataformas, los bienes comunes de datos y las herramientas de gobernanza), existe un espacio real para construir. El desafío consiste en rediseñar el propio desarrollo de la IA, no simplemente “usar mejor la IA”. Eso significa invertir en infraestructura, marcos legales y formas organizacionales que garanticen la rendición de cuentas desde el principio.

La IA no es simplemente un salto tecnológico: es un reinicio sistémico, uno que definirá cómo operan las instituciones y a quién sirven. Los experimentos cooperativos que se están desarrollando hoy no escalarán de la noche a la mañana. Pero, mediante principios alineados, coordinación global y asociaciones concretas entre los sectores público y privado, pueden ayudar a remodelar el panorama.

Por: Trebor Scholz, investigador, autor y profesor en The New School; y Stefano Tortorici, candidato a doctorado en Ciencias Políticas y Sociología en la Scuola Normale Superiore