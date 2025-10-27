La cadena mexicana ofrece en sus tiendas un catálogo amplio de productos que abarca categorías como audio, computación, video, energía, hogar inteligente, telefonía, cableado, accesorios y kits educativos, entre otros.(Foto: Steren)
La cadena mexicana de tecnología y electrónica Steren ha iniciado operaciones en Perú como parte de su estrategia de expansión en Sudamérica, con planes concretos de crecimiento en Lima y un enfoque en soluciones tecnológicas para el hogar. La compañía apuesta por una presencia sólida en los conos de la capital, priorizando una oferta omnicanal y con miras a desarrollarse también en el segmento corporativo.

