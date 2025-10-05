Platanitos este año abrió nuevas tiendas en Andahuaylas y Chepén. (Foto: Platanitos)
Platanitos este año abrió nuevas tiendas en Andahuaylas y Chepén. (Foto: Platanitos)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

Muy cerca de las 100 tiendas en Perú y con un plan estratégico para expandirse en el vecino país de Chile, Platanitos continúa su ruta de consolidación como actor importante de la moda; principalmente, en lo que concierne a calzado. A menos de tres meses de cerrar el año, la cadena está encaminada a cumplir sus metas de ventas; en tanto, trabaja en diferentes frentes para una mayor penetración en las preferencias del consumidor peruano y ahora también chileno.

TE PUEDE INTERESAR

Platanitos inicia expansión de su cadena Limoni y desafía a Shein y Temu
Platanitos delimita nuevas zonas de interés para sostener su ritmo de aperturas
Platanitos pisa Chile y prevé alcanzar volumen de ventas de Perú en el mediano plazo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.