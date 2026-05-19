La alianza entre DRU y el ICPNA apunta a fortalecer la formación internacional de los estudiantes. Foto: ICPNA
La alianza entre DRU y el ICPNA apunta a fortalecer la formación internacional de los estudiantes. Foto: ICPNA
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Dionisio Romero University (DRU), la nueva apuesta académica del empresario Dionisio Romero, tiene en la construcción de alianzas estratégicas uno de los pilares de su modelo educativo. Con ese objetivo, la casa de estudios viene tejiendo acuerdos con diversas organizaciones académicas, tanto en el Perú como en el extranjero. Uno de los más recientes es con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA). En ese sentido, ¿cuáles son las metas que se ha trazado en el marco de esta alianza? ¿Y qué otros proyectos tienen en carpeta el ICPNA para ampliar su oferta más allá de la enseñanza del inglés?

TE PUEDE INTERESAR

Dionisio Romero University: ¿jubilación de un líder familiar o inversión disruptiva?
Dionisio Romero incursiona en educación: tras dejar Grupo Romero, funda universidad
Grupo Romero: Manuel Romero Valdez, perfil del nuevo presidente tras la jubilación de Dionisio Romero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.