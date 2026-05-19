Claudia Bastian, gerente Comercial y de Marketing del ICPNA, explicó a Gestión que la alianza responde al enfoque internacional y digital con el que nació DRU. “La universidad apuesta por un modelo flexible, asíncrono y orientado a carreras de alta demanda. Nos buscaron porque el inglés forma parte de las competencias clave que hoy exige el mercado laboral global”, señaló.

Como parte del acuerdo, los estudiantes de DRU podrán acceder al programa de inglés del ICPNA como un beneficio incluido en su formación académica . La meta de la universidad, como parte de esta acuerdo, es alcanzar alrededor 3,000 estudiantes en 2026 . “Los alumnos no solo egresarán con una certificación americana otorgada por DRU, sino también con una certificación de inglés del ICPNA. La idea es que salgan preparados con herramientas competitivas para el mundo profesional”, añadió Bastian.

El convenio ya está integrado en seis programas académicos de pregrado, posgrado y nivel técnico, como inteligencia artificial, negocios digitales y análisis de datos. Entre ellos figuran la Maestría en Inteligencia Artificial y Toma de Decisiones Estratégicas, la Maestría en Estrategia de Negocios Digitales y Transformación Organizacional, así como carreras orientadas a marketing digital y análisis de datos.

“El acceso al programa es transversal para todos los estudiantes de DRU. Esto significa que, independientemente de la carrera que cursen, pueden desarrollar competencias en inglés como parte de su formación y fortalecer su perfil para un entorno académico y laboral internacional”, acotó. Según el ICPNA, en un horizonte de entre tres y cinco años, ambas instituciones proyectan ampliar el alcance del programa.

En detalle, en una primera etapa, el convenio estará enfocado en fortalecer las competencias básicas del idioma. “Hemos identificado que muchos jóvenes terminan el colegio sin dominar el inglés, pese a que hoy es una de las habilidades más valoradas por las empresas. Ahí existe una gran oportunidad de formación”, dijo.

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En ese sentido, anotó que el programa permitirá que los estudiantes alcancen un nivel que les facilite comunicarse, comprender lecturas y desenvolverse en contextos profesionales e internacionales. “La idea es que los alumnos egresen no solo con la formación académica de DRU y una certificación americana, sino también con una certificación del ICPNA que valide sus competencias en inglés”, precisó.

Conforme avance la alianza, ambas instituciones evaluarán incorporar cursos especializados con enfoque técnico . “Más adelante podremos desarrollar programas de inglés orientados a industrias específicas, vinculadas a negocios, tecnología o innovación”, sostuvo.

DRU incorporó el programa de inglés del ICPNA como parte de la formación académica de sus estudiantes en carreras de alta demanda. Foto: ICPNA

Más allá del inglés: la apuesta por la formación especializada

Adicionalmente al acuerdo con DRU, la gerente comercial recordó que la institución viene ampliando su portafolio de productos para responder a un mercado que exige perfiles cada vez más técnicos y con capacidad de desenvolverse en entornos internacionales. “Hoy ya no basta con hablar inglés. Las empresas necesitan profesionales que manejen un inglés técnico, adaptado a su sector y a las funciones que desempeñan”, señaló.

En esa línea, el ICPNA ya desarrolla programas especializados en inglés para negocios, finanzas y turismo, varios de ellos bajo formatos híbridos y asíncronos. La ejecutiva adelantó que durante este año lanzarán cinco nuevos cursos especializados . “Estamos evaluando cuáles son los programas más demandados y dónde existen mayores oportunidades de crecimiento. La idea es seguir ampliando la oferta conforme evoluciona el mercado laboral”, comentó.

Bastian indicó que sectores como inteligencia artificial, análisis de datos, negocios digitales y tecnología son algunos de los que hoy requieren profesionales con un dominio más técnico del idioma. “El inglés ha dejado de ser una habilidad complementaria y se ha convertido en una competencia central para muchos perfiles profesionales”, sostuvo.

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Según estudios internos realizados por el ICPNA, más del 80% del mercado laboral demanda profesionales con dominio del inglés, especialmente del inglés americano . Sin embargo, la institución identificó una creciente necesidad de especialización. “Las empresas buscan personas que no solo entiendan el idioma, sino que puedan desenvolverse técnicamente en reuniones, presentaciones o entornos internacionales”, remarcó.

El ICPNA también viene fortaleciendo su oferta corporativa mediante cursos diseñados a medida para empresas e instituciones educativas. Al respecto, su vocera señaló que las áreas de recursos humanos y capacitación muestran una demanda creciente por programas enfocados, sobre todo, en habilidades de comunicación oral . “Muchas compañías necesitan colaboradores capaces de interactuar con clientes o equipos del extranjero. El speaking sigue siendo una de las competencias más solicitadas”, afirmó.