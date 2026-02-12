A fines del 2025, se confirmó un cambio organizacional en el Grupo Romero: Dionisio Romero Paoletti dejó la presidencia del conglomerado empresarial, tras 25 años en el cargo y cerca de cuatro décadas de trayectoria en la organización. “Después de casi 40 años de trabajo en nuestro Grupo y 25 como presidente, he tomado la decisión de concluir este ciclo para dar paso a una nueva etapa en mi vida y, sobre todo, a una nueva generación de liderazgo en nuestra familia empresaria”, señaló el empresario en una misiva difundida en diciembre. Ahora, se embarca en una nueva aventura empresarial en el sector educativo fuera del Perú.

En el comunicado del 2025, el empresario precisaba el proceso de sucesión. “A partir del 1 de enero de 2026, dejaré la presidencia del Grupo Romero, que será asumida por Manuel Romero Valdez, miembro de la quinta generación, quien se ha venido formando y desarrollando dentro de distintas empresas del Grupo durante los últimos años”, indicó.

Romero Paoletti subrayó que la decisión respondió a una planificación previa. “Esta decisión es fruto de una planificación cuidadosa y refleja el compromiso de la familia con la continuidad, la institucionalidad y el propósito de largo plazo que guía al Grupo desde hace más de 136 años”, afirmó.

La nueva etapa en el sector educativo

Tras dejar la presidencia del Grupo Romero, Romero Paoletti inicia este 2026 una nueva etapa empresarial vinculada con la educación, con la fundación de Dionisio Romero University (DRU), una institución creada en Estados Unidos. Según explicó en un video de presentación difundido en LinkedIn, la universidad fue concebida como “una institución nacida en Estados Unidos y diseñada para el mundo”.

Luciano Velazco, CEO de DRU, lidera el proyecto académico. Previamente, se desempeñó como CEO de San Ignacio University, institución vinculada a la Corporación Educativa USIL en EE.UU. Foto: Andina.

El empresario sostuvo además que el proyecto busca formar “a la próxima generación de líderes y emprendedores, capaces de trascender fronteras y transformar realidades”.

Romero Paoletti remarcó que la iniciativa parte de su convicción sobre el rol de la educación. “La educación es la herramienta más poderosa para ampliar oportunidades y construir un país más próspero”, señaló.

De acuerdo con la información difundida, la propuesta académica de DRU pone el foco en la flexibilidad del modelo educativo, la posibilidad de obtener un título universitario en Estados Unidos y la opción de cursar estudios de manera remota. La institución también contempla un esquema bilingüe —en inglés o español— e incorpora un enfoque práctico, orientado al aprendizaje junto a expertos y a la vinculación temprana con el entorno empresarial.

LEA TAMBIÉN: Manuel Romero asume la presidencia del Grupo Romero y cierra ciclo de Dionisio Romero