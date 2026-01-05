Manuel Romero Valdez asumió oficialmente la presidencia del Grupo Romero el 1 de enero de 2026, formalizando un proceso de sucesión previamente anunciado que pone fin a la gestión de Dionisio Romero y abre un nuevo ciclo en el holding empresarial.

La asunción de Romero Valdez confirma un relevo generacional que había sido comunicado en julio de 2025 y que responde a un proceso de transición planificado al interior del Grupo Romero. El cambio se produce tras la salida de Dionisio Romero Paoletti de la presidencia y de Luis Romero del Directorio, cerrando una etapa clave en la historia del conglomerado.

Romero Paoletti lideró el grupo durante más de 25 años, periodo en el que se impulsó la expansión, diversificación y consolidación de sus operaciones en Perú y América Latina, sentando las bases para la continuidad del negocio bajo una visión de largo plazo.

Dionisio Romero Paoletti lideró el Grupo Romero durante más de 25 años. (Foto: Richard Hirano/ El Comercio).

RELEVO GENERACIONAL Y CONTINUIDAD ESTRATÉGICA

Manuel Romero Valdez, representante de la quinta generación familiar, asume el liderazgo del Grupo Romero tras haber formado parte del Directorio de Alicorp y ocupado posiciones en distintas empresas del holding, lo que permitió una transición gradual y ordenada.

El relevo se enmarca en estándares de gobierno corporativo y coincide con una etapa en la que el grupo mantiene su apuesta por el crecimiento de largo plazo, el fortalecimiento de sus operaciones y la ejecución de inversiones y adquisiciones recientes.

Luis Romero Belismelis dejó sus funciones como vicepresidente del Grupo Romero.

En paralelo, Luis Romero Belismelis dejó sus funciones como vicepresidente del Grupo Romero, aunque continuará como presidente ejecutivo de Credicorp, manteniendo su rol en una de las principales compañías financieras del país.

Con este cambio, el Grupo Romero inicia una nueva etapa enfocada en la continuidad estratégica del negocio, apoyada en el legado construido por las generaciones anteriores y en una estructura organizacional que busca sostener su crecimiento en los próximos años.