El 70% de los ingresos de Fireman proviene de la venta y servicios de extintores portátiles. (Foto: Difusión)
Edy Quiñones
Corporación Fireman, compañía peruana con más de tres décadas en el mercado de protección contra incendios, actualmente concentra su actividad en la venta de extintores portátiles y fijos. La empresa especializada en la prevención de los incendios prepara su incursión en dos países de la región.

