El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial, ya que a su juicio es prerrogativa del gobierno federal.

en todo el mundo, publicó Trump en su red Truth Social.

Los esfuerzos de Trump para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) enfrentan una intensa oposición política y legal.

Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en ese terreno, por razones de seguridad nacional, frente a China en particular, y también porque la IA representa en la actualidad uno de los mayores vectores de inversión en el país.

Sin embargo, la Casa Blanca se enfrenta a un profundo escepticismo en el Congreso,

“Estamos superando a todos los países en este momento en la carrera, pero eso no durará mucho si vamos a tener 50 Estados, muchos de ellos actores negativos, involucrados en las reglas y el proceso de aprobación", escribió Trump en su publicación.

“¡No puede haber duda sobre esto! ¡La IA será destruida en su infancia! Estaré emitiendo una Orden Ejecutiva de una regla (para todo el país, ndlr) esta semana", advirtió.

Los sondeos indican que la preocupación sobre el impacto de la IA en el mercado laboral está creciendo, en especial entre los jóvenes, que temen que las oportunidades de trabajo vayan a reducirse.

Trump habría creado ya un grupo de trabajo en la Casa Blanca dedicado a denunciar ante la justicia las leyes estatales sobre IA, según un borrador de esa orden presidencial revelado el mes pasado por el sitio web The Hill.

Ante las restricciones de algunos estados, Trump estudia limitarles el acceso a fondos federales para desarrollar el acceso a internet de banda ancha.

La idea de cortar la iniciativa de los estados es alentada por el consejero para temas de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump, David Sacks, con el apoyo de los mayores actores del sector, como el jefe de OpenAI, Sam Altman, y el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

“La regulación estatal de la inteligencia artificial detendría esta industria y crearía un problema de seguridad nacional, ya que necesitamos asegurarnos de que Estados Unidos avance en la tecnología de inteligencia artificial lo más rápido posible", dijo Huang a periodistas durante una audiencia en el Congreso estadounidense la semana pasada.

Los líderes de la industria se quejan de que hay más de 1.000 proyectos de ley sobre la IA actualmente en los Congresos estatales.

