El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó rechazo tras mandar a callar e insultar a una periodista a bordo del Air Force One. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó rechazo tras mandar a callar e insultar a una periodista a bordo del Air Force One. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , desató fuertes críticas del gremio periodístico por haber mandado a callar a una reportera a bordo del Air Force One, a la que insultó llamándola “cerdita”.

Si bien sus palabras no generaron gran atención cuando ocurrieron (viernes), recién este martes se hizo viral en redes sociales el video del mandatario, lo que provocó el rechazo de varios periodistas.

Catherine Lucey, corresponsal de la agencia Bloomberg en la Casa Blanca, le preguntó a Trump sobre la cuando el republicano le ordenó que se callara.

LEA TAMBIÉN: Maduro a Trump: El que quiera hablar con Venezuela, se hablará ‘face to face’

“Silencio. Silencio, cerdita”, respondió Trump en el avión presidencial apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen “nada incriminatorio” contra él.

Bloomberg respalda a sus periodistas

Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó de “repugnante y completamente inaceptable” la actitud del presidente.

En tanto, la expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también tachó el comentario de “repugnante y degradante”.

Bloomberg emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca “prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos”.

“Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa”, agregó.

Donald Trump desata críticas tras mandar a callar e insultar a periodista en el Air Force One. Foto: EFE.
Donald Trump desata críticas tras mandar a callar e insultar a periodista en el Air Force One. Foto: EFE.

Trump y sus reacciones contra la prensa

Cabe mencionar que los por no gustarle las preguntas que le formulan, se han vuelto habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir “fake news” (noticias falsas).

LEA TAMBIÉN: Trump avisa que habrá “sanciones severas” para “cualquier país” con negocios con Rusia

El martes también calificó de “pésima reportera” a Mary Bruce, de ABC News, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. La periodista le había preguntado por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein, un antiguo amigo suyo, y esperó a que lo aprobara el Congreso.

“Creo que eres una pésima reportera”, respondió Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso de Estados Unidos aprueba publicar todos los archivos del caso Epstein
México rechaza cualquier posibilidad de intervención militar de EE.UU. en su territorio
Maduro a Trump: El que quiera hablar con Venezuela, se hablará ‘face to face’

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.