El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató fuertes críticas del gremio periodístico por haber mandado a callar a una reportera a bordo del Air Force One, a la que insultó llamándola “cerdita”.

Si bien sus palabras no generaron gran atención cuando ocurrieron (viernes), recién este martes se hizo viral en redes sociales el video del mandatario, lo que provocó el rechazo de varios periodistas.

Catherine Lucey, corresponsal de la agencia Bloomberg en la Casa Blanca, le preguntó a Trump sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara.

“Silencio. Silencio, cerdita” , respondió Trump en el avión presidencial apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen “nada incriminatorio” contra él.

Bloomberg respalda a sus periodistas

Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó de “repugnante y completamente inaceptable” la actitud del presidente.

En tanto, la expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también tachó el comentario de “repugnante y degradante”.

Bloomberg emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca “prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos”.

“Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa”, agregó.

Donald Trump desata críticas tras mandar a callar e insultar a periodista en el Air Force One. Foto: EFE.

Trump y sus reacciones contra la prensa

Cabe mencionar que los ataques e insultos de Donald Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan, se han vuelto habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir “fake news” (noticias falsas).

El martes también calificó de “pésima reportera” a Mary Bruce, de ABC News, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. La periodista le había preguntado por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein, un antiguo amigo suyo, y esperó a que lo aprobara el Congreso.

“Creo que eres una pésima reportera”, respondió Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC.

Con información de EFE.