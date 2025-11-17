Trump no descarta un ataque contra los carteles mexicanos. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, , por lo que no descarta un ataque contra los cárteles en ese país.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras ser consultado sobre si realizaría ataques en México para frenar las drogas, Trump mencionó que por él “está bien”.

“No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”, precisó.

Trump

Asimismo, tras mencionar de que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas, declaró: “Pongámoslo así. No estoy contento con México”.

, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Cabe recordar que, desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido varias lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 70 personas, a las que califica de “narcoterroristas”.

y en que está abierto a hablar con Nicolás Maduro.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, puntualizó Trump.

Elaborado con información de EFE.

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano tiene conocimiento sobre su postura. Foto: Jim WATSON / AFP
