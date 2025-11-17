El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no está “contento” con México por sus acciones en la lucha contra el narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los cárteles en ese país.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras ser consultado sobre si realizaría ataques en México para frenar las drogas, Trump mencionó que por él “está bien”.

“No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”, precisó.

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno de México y que el país latinoamericano tiene pleno conocimiento sobre cuál es su postura.

Asimismo, tras mencionar de que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas, declaró: “Pongámoslo así. No estoy contento con México”.

Las declaraciones de Trump evidenciarían un cambio de discurso, debido a que hasta ahora ha elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

Cabe recordar que, desde septiembre, el Ejército estadounidense ha destruido varias lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 70 personas, a las que califica de “narcoterroristas”.

Trump precisó además que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y en que está abierto a hablar con Nicolás Maduro.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, puntualizó Trump.

Elaborado con información de EFE.