Algunas ciudades no tan populares están ganando terreno frente a los grandes centros urbanos. (Foto referencial: Freepik)
Aunque muchos consideran que Nueva York es la mejor ciudad del mundo, un nuevo estudio revela que el mejor lugar para mudarse se encuentra a varias horas de distancia. Según el informe elaborado por , la ciudad más atractiva para establecerse en Estados Unidos no está en los destinos más conocidos, sino en el noreste del país.

El estudio evaluó a las principales áreas metropolitanas del país tomando en cuenta tres factores clave: oportunidades laborales, costo de vida y seguridad.

Tras analizar los resultados, Nashua, en New Hampshire, se coronó como la mejor ciudad para mudarse en 2025.

Con poco más de 91.000 habitantes, Nashua superó a ciudades mucho más turísticas gracias a su sólido mercado laboral y bajos índices de criminalidad.

En segundo lugar del listado aparece Aurora, en el estado de Illinois, destacando por su oferta laboral y su bajo costo de vida. (Foto referencial: Freepik)

De acuerdo con los datos de Indeed.com, la ciudad cuenta con más de 66.000 ofertas de empleo activas, lo que equivale a 0,73 puestos disponibles por residente. Además, obtuvo la puntuación más alta en seguridad, con 73 puntos sobre 100.

Nashua combina tranquilidad y cercanía, pues ofrece el encanto clásico de Nueva Inglaterra y está ubicada a solo una hora en auto de Boston. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan equilibrio entre calidad de vida y acceso a centros urbanos.

El ranking también incluye otras ciudades como Aurora, Illinois, un suburbio de Chicago ubicado en el segundo lugar del listado que ofrece más de 68.000 empleos y un costo de vida sorprendentemente bajo. Al igual que Nashua, se encuentra a solo una hora de una ciudad principal.

(Foto referencial: Freepik)

La tercera posición la ocupa Cleveland, Ohio, reconocida por ser una de las ciudades más asequibles del país. Su mercado laboral estable, su renovado centro urbano y su ubicación frente al lago Erie la convierten en un destino atractivo para quienes buscan oportunidades sin los altos precios de las grandes urbes.

Completan el top cinco Dover (Delaware) y Salt Lake City (Utah), dos lugares que destacan por su entorno natural y estilo de vida relajado.

En conjunto, los resultados sugieren que ciudades como Nueva York o Los Ángeles podría estar perdiendo fuerza frente a estos destinos más pequeños, seguros y accesibles.

