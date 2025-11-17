Aunque muchos consideran que Nueva York es la mejor ciudad del mundo, un nuevo estudio revela que el mejor lugar para mudarse se encuentra a varias horas de distancia. Según el informe elaborado por MRI Software, la ciudad más atractiva para establecerse en Estados Unidos no está en los destinos más conocidos, sino en el noreste del país.

El estudio evaluó a las principales áreas metropolitanas del país tomando en cuenta tres factores clave: oportunidades laborales, costo de vida y seguridad.

Tras analizar los resultados, Nashua, en New Hampshire, se coronó como la mejor ciudad para mudarse en 2025.

Con poco más de 91.000 habitantes, Nashua superó a ciudades mucho más turísticas gracias a su sólido mercado laboral y bajos índices de criminalidad.

En segundo lugar del listado aparece Aurora, en el estado de Illinois, destacando por su oferta laboral y su bajo costo de vida. (Foto referencial: Freepik)

De acuerdo con los datos de Indeed.com, la ciudad cuenta con más de 66.000 ofertas de empleo activas, lo que equivale a 0,73 puestos disponibles por residente. Además, obtuvo la puntuación más alta en seguridad, con 73 puntos sobre 100.

Nashua combina tranquilidad y cercanía, pues ofrece el encanto clásico de Nueva Inglaterra y está ubicada a solo una hora en auto de Boston. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan equilibrio entre calidad de vida y acceso a centros urbanos.

El ranking también incluye otras ciudades como Aurora, Illinois, un suburbio de Chicago ubicado en el segundo lugar del listado que ofrece más de 68.000 empleos y un costo de vida sorprendentemente bajo. Al igual que Nashua, se encuentra a solo una hora de una ciudad principal.

(Foto referencial: Freepik)

La tercera posición la ocupa Cleveland, Ohio, reconocida por ser una de las ciudades más asequibles del país. Su mercado laboral estable, su renovado centro urbano y su ubicación frente al lago Erie la convierten en un destino atractivo para quienes buscan oportunidades sin los altos precios de las grandes urbes.

Completan el top cinco Dover (Delaware) y Salt Lake City (Utah), dos lugares que destacan por su entorno natural y estilo de vida relajado.

En conjunto, los resultados sugieren que ciudades como Nueva York o Los Ángeles podría estar perdiendo fuerza frente a estos destinos más pequeños, seguros y accesibles.