El partido entre Paraguay y Estados Unidos, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium, el moderno recinto multiusos ubicado en Inglewood, California . Este duelo, válido por la primera jornada del grupo D, podrá verse en Estados Unidos a través de la transmisión oficial de Telemundo en español y FOX en inglés, tanto por señal abierta como por cable y plataformas de streaming autorizadas.

Conoce qué canales de TV y señal online pasan el partido Paraguay vs. USA en vivo el 12 de junio por la primera jornada del grupo D del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Canales TV para ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO por el Mundial 2026

Estos son los canales de televisión y streaming online en EE.UU. para ver el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO, este viernes 12 de junio por la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026.

Tipo de plataforma Servicio / Canal Idioma principal Detalle clave para ver USA vs. Paraguay TV abierta / cable nacional Telemundo Español Señal en español disponible en todo el país vía afiliadas y cable. TV abierta / cable nacional FOX Inglés Transmite partidos del Mundial en inglés para todo EE. UU. según grilla local. TV paga / cable adicional Universo Español Canal complementario de Telemundo, disponible en paquetes de TV paga. TV paga / cable adicional TNT / TBS (según paquete deportivo) Inglés Canal de TV paga que ha emitido partidos de USA en ciclos previos. Streaming oficial (español) Peacock Español Plataforma de NBC/Telemundo con el partido en vivo y contenido adicional. Streaming oficial (inglés) Apps de FOX (FOX Sports, FOX Now) Inglés Acceso al partido en directo para suscriptores de TV con login de proveedor. Live TV streaming FuboTV Inglés y español Incluye FOX, Telemundo, Universo y otros canales del Mundial según paquete. Live TV streaming Sling TV Inglés y español Ofrece paquetes con FOX/FOX Sports y canales en español como Universo, según región. Live TV streaming YouTube TV Inglés y español Integra FOX y Telemundo en la mayoría de mercados de EE. UU. (varía por ciudad). Streaming adicional Apps de Telemundo / Telemundo Deportes Español Emite la señal en vivo para usuarios autenticados con TV paga. Streaming adicional Apps de proveedores (Xfinity, Spectrum, DirecTV Stream, etc.) Inglés y español Permiten ver FOX, Telemundo, Universo, TNT según el plan contratado.

El partido de la selección de Estados Unidos contra Paraguay por la Copa Mundial 2026, programado para el viernes 12 de junio, se podrá ver en todos los estados del país por las mismas cadenas nacionales y plataformas de streaming oficiales.

En televisión tradicional, las dos señales base serán Telemundo en español y FOX en inglés, disponibles tanto en TV abierta (según mercado) como a través de los principales operadores de cable y satélite. Canales complementarios como Universo y TNT también forman parte de la oferta en algunos paquetes de TV paga, ampliando opciones de audio y análisis en torno al debut mundialista de la selección estadounidense.

En el entorno online, la vía más directa para ver Estados Unidos vs. Paraguay en español será Peacock, la plataforma de streaming de NBC/Telemundo que transmite los partidos del Mundial en vivo para todo el territorio estadounidense. Los usuarios con suscripción a cable o satélite pueden además utilizar las apps oficiales de Telemundo y FOX (como FOX Sports o FOX Now) iniciando sesión con su proveedor, lo que permite ver el encuentro en directo desde móviles, tablets, Smart TV y navegadores. Este acceso digital replica la señal lineal y suele incluir repeticiones, resúmenes y programas postpartido.