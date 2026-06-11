La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y millones de aficionados mexicanos buscan la mejor forma de seguir cada partido del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Con 104 encuentros programados y la participación de las mejores selecciones del planeta, conocer qué canales transmitirán los juegos se ha convertido en una de las consultas más frecuentes entre los fanáticos del fútbol.

Ya sea por televisión abierta, canales deportivos o plataformas de streaming, existen diversas opciones para disfrutar del Mundial 2026 en vivo. A continuación, te contamos cuáles son los canales que tienen los derechos de transmisión en México y cuáles son las fechas e cada fase del campeonato para que no te pierdas ningún partido.

Canales de TV abierta y streaming para ver el Mundial 2026 en México

Los aficionados mexicanos podrán seguir la Copa Mundial 2026 a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

Señal abierta

Los partidos más importantes del torneo, incluyendo los encuentros de la Selección Mexicana, el partido inaugural y la final, estarán disponibles en:

Canal 5

Las Estrellas

Canal 9 (Nu9ve)

Azteca 7

Azteca Uno

Estas cadenas ofrecerán una selección de partidos de la fase de grupos y de las rondas eliminatorias.

TV de paga

TUDN

La señal deportiva contará con una cobertura ampliada del torneo, incluyendo programas especiales, análisis y transmisiones en vivo.

Streaming

ViX

TUDN En Vivo

Azteca Deportes

ViX será la plataforma con la cobertura más completa del Mundial 2026, ofreciendo acceso a los 104 partidos del torneo.

Calendario del Mundial 2026: fechas y horarios de cada fase

La Copa Mundial 2026 se disputa del 11 de junio al 19 de julio y contará con un formato histórico de 48 selecciones y 104 partidos.

Fase de grupos

Inicio: jueves 11 de junio de 2026

Finaliza: sábado 27 de junio de 2026

Horarios habituales en México: entre las 11:00 a.m. y las 8:00 p.m., dependiendo de la sede.

Dieciseisavos de final

Del 28 de junio al 3 de julio de 2026

Participan los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Octavos de final

Del 4 al 7 de julio de 2026.

Cuartos de final

9, 10 y 11 de julio de 2026.

Semifinales

14 y 15 de julio de 2026

Se disputarán en Dallas y Atlanta.

Partido por el tercer lugar

18 de julio de 2026

Sede: Miami.

Final del Mundial 2026

Fecha: domingo 19 de julio de 2026

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey.