España clasificó de forma directa al Mundial 2026 tras finalizar en el primer lugar del Grupo E de los Clasificatorios Europeos de la UEFA y si vives en el país ibérico, te detallamos que la cobertura televisiva de la Copa Mundial FIFA 2026 combinará señal en abierto y streaming, con opciones que garantizan ver todos los partidos, incluidos los de La Roja. La competición, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio y reúne a 48 selecciones por primera vez, tendrá presencia multiplataforma para alcanzar audiencias masivas debido a que los derechos de transmisión se han repartido entre los principales operadores nacionales para asegurar emisiones en directo y en alta definición. A continuación, te detallamos los principales proveedores y cómo seguir el máximo torneo de selecciones desde España tanto por señal abierta como streaming, incluyendo tanto canales tradicionales como servicios OTT gratuitos y de pago.

¿En qué canales de TV pasan los partidos de la Copa Mundial 2026 en España?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver en plataformas de pago (DAZN a través de operadores como Movistar u Orange), mientras que una parte del torneo (incluidos todos los partidos de España) se emitirá gratis en abierto por RTVE y en streaming por RTVE Play.

A continuación, te detallamos las opciones disponibles en señal abierta y streaming.

Señal abierta (TDT gratis en España)

RTVE ofrecerá la cobertura más amplia en señal abierta, con retransmisión de los encuentros más relevantes y todos los partidos de la selección española. Las emisiones lineales se verán en La 1 y Teledeporte, mientras que la plataforma gratuita RTVE Play permitirá ver los partidos en streaming sin coste adicional. RTVE ha anunciado una programación especial con comentaristas y contenidos previos y posteriores a los encuentros, pensada para audiencias nacionales. La opción de RTVE garantiza acceso en regiones sin suscripción y facilita el seguimiento desde móviles y televisores conectados.

La 1 de TVE (RTVE) Teledeporte (TDP) Emitirá en abierto todos los partidos de la selección española, además de otros encuentros “importantes” del torneo, incluido el partido inaugural y los grandes duelos de las fases finales. Canal temático de RTVE que emitirá partidos adicionales del Mundial en abierto, en HD y, según guías de TV, también en 4K vía TDT.

En total, un número aproximado de 33 partidos en abierto serán transmitidos por RTVE (como los de España, el inaugural, un encuentro diario en fase de grupos y toda la fase final).

Televisión de pago (todos los partidos)

Movistar Plus+ detenta derechos para emitir el torneo al completo y distribuirá la programación a través de su catálogo de canales deportivos y su app. Los clientes de televisión de pago tendrán acceso a todas las retransmisiones en directo y en diferido, con múltiples señales y repeticiones. Movistar suele ofrecer alternativas de audio y señales internacionales, útiles para quienes buscan comentarios en otros idiomas. El servicio permite ver partidos en dispositivos conectados y cuenta con funciones de grabación y replay para no perder encuentros.

DAZN Mediapro Movistar Plus+ Orange TV y otros operadores Tendrá los derechos para emitir los 104 partidos del Mundial 2026, con cobertura completa del torneo en España. Opera el canal lineal dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que distribuye la señal de todos los partidos a través de plataformas de TV de pago asociadas (por ejemplo DAZN y operadores que integran DAZN). Ofrecerá todos los partidos del Mundial 2026 a través del canal de DAZN integrado en su plataforma, para clientes con el paquete de fútbol (como Fútbol Total o LaLiga). Orange TV también integrará el canal lineal de DAZN dedicado al Mundial, permitiendo ver todos los partidos a sus abonados con paquetes de fútbol.

Streaming oficial y plataformas online

DAZN también se incorpora como proveedor con acceso integral a los partidos del Mundial 2026, ampliando la oferta de streaming de pago en España. La plataforma, centrada en contenidos deportivos, ofrecerá transmisión en directo, opciones multicanal y calidad HD. DAZN suele incluir accesos simultáneos desde múltiples dispositivos y permite contratar paquetes temporales para eventos concretos. Su presencia refuerza la pluralidad de opciones de streaming, especialmente para usuarios que prefieren consumir deporte exclusivamente por internet.

DAZN (app y web) Movistar Plus+ (app y web) RTVE Play Ofrece los 104 partidos del Mundial 2026 en streaming en España, en directo y bajo demanda, accesible en múltiples dispositivos con una suscripción activa. Los clientes con paquete de fútbol podrán ver en streaming los partidos del Mundial a través del acceso a DAZN Mundial dentro de la plataforma Movistar Plus+. Servicio de streaming gratuito de RTVE que emitirá online los mismos partidos que RTVE da en abierto (La 1 y TDP), incluidos los partidos de España y otros encuentros seleccionados.

TL; DR: Canales de TV que paasan los partidos del Mundial 2026 en España

Tipo de señal Canales / Plataformas Contenido verificable TDT abierta (gratis) La 1 (RTVE), Teledeporte Partidos de España, partido inaugural, un partido diario en fase de grupos y las principales rondas eliminatorias, en torno a 33 partidos según guías. Televisión de pago DAZN (canal Mundial), Movistar Plus+, Orange TV Cobertura completa de los 104 partidos del Mundial 2026 en España. Streaming de pago DAZN (app/web), Movistar Plus+ (integrando DAZN) Todos los partidos en streaming para suscriptores de los paquetes de fútbol. Streaming gratuito RTVE Play Los partidos que RTVE emite en abierto (incluidos todos los de España y otros encuentros destacados).