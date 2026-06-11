¿En qué canales de TV pasan los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos?

La Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se juega en Norteamérica a lo largo de tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) y, si vives en el territorio estadounidense, la cobertura combina tanto la señal abierta y plataformas de streaming. La mayoría de los partidos de la fase de grupos se programaron entre el mediodía y las 10:00 p. m. ET, lo que facilita ver encuentros en horario razonable en la costa este y el resto de USA como el debut de Argentina, con Lionel Messi, el martes 16 de junio a las 9:00 p. m. ET, en horario estelar; o el de Portugal, con Cristiano Ronaldo, que juega en Houston el 17 de junio a la 1:00 p. m. ET.

En inglés, Fox Sports tiene los derechos de transmisión. La cadena FOX emitirá 70 partidos en señal abierta —incluyendo la final del domingo 19 de julio—, accesibles con una antena básica. Los 34 partidos restantes se transmitirán por FS1, disponible por cable y en paquetes de TV en streaming. Además, FOX ofrece transmisiones en 4K en su servicio FOX One para quienes busquen mayor resolución.

Para la audiencia hispanohablante, Telemundo es la señal principal para disfrutar el Mundial 2026. La cadena emitirá 92 encuentros en señal abierta, mientras que Universo transmitirá 12 partidos por cable. Toda la cobertura en español —los 104 partidos— estará disponible en vivo a través de la aplicación de Telemundo y en Peacock (planes Premium o Premium Plus), lo que garantiza alternativas de streaming desde dispositivos móviles y smart TV.

También habrá transmisiones gratuitas por internet en plataformas específicas como Tubi, el servicio gratuito de Fox, que replicará el acto inaugural y varios partidos clave en 4K, entre ellos México vs. Sudáfrica (jueves 11 de junio) y Estados Unidos vs. Paraguay (viernes 12 de junio). Sin lugar a duda, estas opciones amplían la oferta sin necesidad de suscripciones adicionales para presenciar algunos encuentros de la justa mundialista.

¿En qué canales de TV pasan los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los derechos de televisión de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 los tienen FOX Sports (inglés) y Telemundo/NBCUniversal (español), y los partidos se verán en señal abierta seleccionada y en varias plataformas de streaming.

Señal abierta (antena) en Estados Unidos

FOX (en muchas ciudades como canal abierto) Telemundo (cadena hispana de señal abierta) Universo Transmitirá alrededor de 69–70 partidos, incluyendo todos los juegos de la selección de Estados Unidos, semifinales y la final, accesibles gratis con antena OTA donde Fox es canal abierto. Emitirá 92 partidos gratis en español por señal abierta, mientras que los 12 restantes irán por Universo (canal de cable). Canal de cable que complementa la oferta en español con 12 partidos adicionales que no van por Telemundo.

Depende de tu ubicación; en algunas zonas Fox y Telemundo se reciben por aire con antena, en otras solo vía cable o satélite. Se recomienda consultar antes la guía de canales local o el proveedor de TV.

TV de pago/cable (inglés y español)

En cable o satélite, los mismos grupos completan la cobertura con todos los partidos.

Inglés Español Fox y FS1 (Fox Sports 1) transmitirán los 104 partidos entre ambos; 69 por Fox y 35 por FS1. Telemundo y Universo transmitirán los 104 partidos en español; la mayoría en Telemundo y 12 en Universo.

Estos canales se incluyen en paquetes de cable/satélite y también en servicios “live TV” tipo YouTube TV, Fubo o Hulu Live, por nombrar algunos, pero la composición exacta de cada paquete depende de cada plataforma.

Streaming oficial en Estados Unidos

Las opciones de streaming confirmadas hasta ahora para todo el torneo son:

Peacock (español) Servicio directo de Fox (“FOX One”/app de Fox Sports) Fubo Tubi (gratis, selección limitada) Peacock transmitirá en vivo los 104 partidos con la señal en español de Telemundo y Universo para suscriptores de Peacock Premium o Premium Plus. Todos los partidos en streaming en inglés estarán disponibles a través del ecosistema de Fox: FOX One como servicio directo al consumidor y la app de Fox Sports (con login de TV) para los 104 partidos. Fubo ofrecerá los 104 partidos combinando las señales de Fox/FS1 (inglés) y Telemundo/Universo (español), con período de prueba disponible según su web. Tubi ofrecerá algunos contenidos gratis en streaming (por ejemplo, ceremonia de apertura y algunos partidos concretos en 4K), pero no todos los partidos del Mundial.

Además, Telemundo se puede ver en streaming a través de su app oficial y de plataformas de TV en vivo como Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, siempre que incluyan Telemundo/Universo en tu zona.