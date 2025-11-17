Las matrículas de nuevos estudiantes internacionales en Estados Unidos descendieron un 17 % en el inicio del curso 2025/26 respecto al año anterior, según un informe realizado por el Institute of International Education (IIE).

Según la asociación, esta caída la atribuye a las restricciones de visado y al endurecimiento de requisitos implementados por la Administración del presidente Donald Trump.

El informe, indica que, de 825 centros de educación superior encuestados, más de la mitad notaron una disminución en las nuevas matrículas de estudiantes internacionales, que alcanzó un 17 % respecto a 2024.

Esta reducción se reporta después de que Trump endureciera los requisitos para que los extranjeros consigan visados de estudiante.

Entre las medidas implementadas se encuentran restricciones de viaje a 19 países, incluyendo prohibiciones a 10 estados de África, Oriente Próximo y Asia Central. Además, también hubo intentos de poner un tope del número de estudiantes extranjeros en las universidades y la congelación de citas para entrevistas de visado.

Algunos de los países que notaron mayores descensos, tanto porcentuales como totales, fueron Venezuela, Chile, Alemania, Turquía, Irán, Rusia e Indonesia.

Asimismo, Arabia Saudí, India y China son las tres naciones más afectadas con unos 25 mil estudiantes menos respecto al octubre de 2024, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que las matrículas de nuevos estudiantes extranjeros cayeron un 17 %, el cómputo general de estudiantes internacionales en Estados Unidos solo bajó un 1 % respecto al curso pasado.

El estudio del IEE indicó que, de las 470 universidades encuestadas que reportan una caída en sus inscripciones de nuevos estudiantes internacionales, el 96 % lo asocian a preocupaciones por el visado y dos de cada tres lo vinculan a las restricciones de movilidad.

Por otro lado, las universidades que sí tienen un aumento de matrículas extranjeras lo atribuyen a sus iniciativas de contactar con los futuros alumnos.

Cabe precisar que el 84 % de las universidades encuestadas por IEE consideraron a los estudiantes extranjeros como una prioridad. Además, mencionaron las razones como el valor de sus perspectivas internacionales, las contribuciones financieras y la alineación con la estrategia institucional.

Elaborado con información de EFE.