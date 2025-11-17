Fotografía de archivo de una persona frente a la Universidad de California en Estados Unidos. EFE/ Caroline Brehman
Fotografía de archivo de una persona frente a la Universidad de California en Estados Unidos. EFE/ Caroline Brehman
Redacción Gestión
, según un informe realizado por el Institute of International Education (IIE).

Según la asociación,

El informe, indica que, de 825 centros de educación superior encuestados,

Esta reducción se reporta después de que Trump endureciera los requisitos para que los extranjeros consigan visados de estudiante.

Entre las medidas implementadas se encuentran restricciones de viaje a 19 países, incluyendo prohibiciones a 10 estados de África, Oriente Próximo y Asia Central. Además, también hubo intentos de poner un tope del número de estudiantes extranjeros en las universidades y la congelación de citas para entrevistas de visado.

Algunos de los países que notaron mayores descensos, tanto porcentuales como totales, fueron Venezuela, Chile, Alemania, Turquía, Irán, Rusia e Indonesia.

Asimismo, Arabia Saudí, India y China son las tres naciones más afectadas con unos 25 mil estudiantes menos respecto al octubre de 2024, según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Sin embargo,

El estudio del IEE indicó que, de las 470 universidades encuestadas que reportan una caída en sus inscripciones de nuevos estudiantes internacionales, el 96 % lo asocian a preocupaciones por el visado y dos de cada tres lo vinculan a las restricciones de movilidad.

Por otro lado,

Cabe precisar que Además, mencionaron las razones como el valor de sus perspectivas internacionales, las contribuciones financieras y la alineación con la estrategia institucional.

