El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de noviembre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
Redacción Gestión
Líderes del Partido Republicano de Estados Unidos, tras haber registrado derrotas electorales en los estados de Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia, .

, quienes se encuentran preocupados por la economía.

En tanto, con el objetivo de evitar otra derrota en las elecciones a mitad de período del próximo año.

Kiersten Pels, portavoz del Comité Nacional Republicano, destacó que las políticas de Trump son “populares”, movilizan votantes y representan “el camino más fuerte hacia la victoria”.

“Los republicanos están entrando al próximo año más unidos, detrás del presidente Trump, que nunca antes”, aseguró el funcionario.

Cabe recordar que Sus partidos sufrieron grandes derrotas en elecciones de mitad de período.

Candidatos que marcan distancia

Sin embargo, para las elecciones para gobernador, se observa que no todos los republicanos comparten la perspectiva de Trump.

También minimizó el enfoque de su partido en las prioridades culturales conservadoras, incluidos los atletas transgénero.

“Ciertamente apoyo los deportes femeninos y de niñas y protegerlos, pero como ves en todos nuestros mensajes, estamos enfocados en los temas principales, que cada conversación con los votantes trata sobre los altos impuestos y el gasto, la falta de asequibilidad”, dijo Stefanik a la agencia The Associated Press.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
