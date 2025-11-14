Wall Street tuvo su peor sesión en un mes, afectado por las dudas generadas sobre la continuidad de la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pese a que ya terminó el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Según los datos al cierre de la jornada, el Nasdaq cayó 2.29%, afectado por el descenso del sector tecnológico. En tanto, el Dow Jones cayó un 1.65% con un retroceso reportado de Disney del - 7.8%.

Por otro lado, el S&P 500 retrocedió 1.66%. Asimismo, otros principales índices, como el Russell 2000, sufrieron sus mayores caídas desde octubre, acompañadas por un aumento en la volatilidad del 15%, según el índice Vix.

Los analistas señalaron que las expectativas de recortes de tasas de interés empeoraron tras el fin del cierre del Gobierno Federal, el cual paralizó la publicación de informes económicos clave del Buró de Análisis Económico (BEA) y el de Estadísticas Laborales (BLS).

Cabe recordar que, en la jornada previa a esta, los mercados estimaban una probabilidad del 63% de que el banco central bajara las tasas en diciembre. Sin embargo, esa probabilidad disminuyó al 52%, según la herramienta FedWatch.

La aversión al riesgo impactó en el sector tecnológico, con sospechas de una “burbuja” en inteligencia artificial y reporte de caídas importantes en empresas como Intel, Nvidia, AMD y Broadcom.

Por su parte, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, cayó un 6,6% arrastrado por las pérdidas en el sector de tecnología.

Disney tuvo una fuerte caída pese a duplicar sus beneficios, debido a que sus ingresos trimestrales bajaron ligeramente por resultados en sus canales de televisión y cine.

Elaborado con información de EFE.