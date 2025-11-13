Durante los dos últimos meses, millones de jubilados, familias y trabajadores con discapacidad que dependen de los pagos de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) sintieron la incertidumbre de si recibirían su dinero a tiempo ante el cierre del gobierno. Sin embargo, la noticia positiva fue que estos desembolsos no estaban condicionados al funcionamiento del Ejecutivo.

Ahora que la reciente reapertura del gobierno es tema de conversación tras la firma de Donald Trump en el proyecto de financiación, muchas personas comenzaron a preguntar si habría cambios en el calendario de pagos, por lo que en esta nota te iré detallando qué ha sucedido con el cronograma que todos ya conocíamos.

Y es que nadie quiere tener sorpresas cuando se trata de su ingreso mensual. Pero aquí viene la buena noticia: como el cierre del gobierno no afectó los pagos del Seguro Social, su reapertura tampoco lo hará. Todo sigue igual. El cronograma permanece intacto, y la SSA confirmó que los depósitos se seguirán realizando según las fechas ya establecidas.

El presidente estadounidense Donald Trump muestra el paquete de leyes firmado para reabrir el gobierno federal en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2025 (Foto: AFP)

CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL EN NOVIEMBRE DE 2025

Para empezar, hablemos del calendario que estamos transitando. En noviembre de 2025, los pagos se están realizando con total normalidad.

Lunes 3 de noviembre: beneficiarios que comenzaron a recibir pagos antes de mayo de 1997 o que reciben tanto SSA como SSI.

Miércoles 12 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 19 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 26 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

FECHAS CLAVE DE DICIEMBRE DE 2025

Los beneficiarios del SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) recibirán su pago el lunes 1 de diciembre.

Miércoles 3 de diciembre: beneficiarios que reciben pagos desde antes de mayo de 1997.

Miércoles 10 de diciembre: nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 17 de diciembre: nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 24 de diciembre: nacidos entre el 21 y el 31.

CALENDARIO DEL SEGURO SOCIAL PARA 2026

Enero 2026

31 de diciembre de 225: se adelanta el pago a los del SSI por el feriado del 1 de enero.

2 de enero: beneficiarios anteriores a mayo de 1997.

14 de enero: nacidos entre el 1 y el 10.

21 de enero: nacidos entre el 11 y el 20.

28 de enero: nacidos entre el 21 y el 31.

Febrero 2026

30 de enero: pago adelantado del SSI correspondiente a febrero.

3 de febrero: beneficiarios antes de mayo de 1997.

11 de febrero: nacidos entre el 1 y el 10.

18 de febrero: nacidos entre el 11 y el 20.

25 de febrero: nacidos entre el 21 y el 31.

27 de febrero: pago adelantado del SSI de marzo.

Marzo 2026

27 de febrero: pago adelantado del SSI de marzo.

3 de marzo: para quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997.

11 de marzo: nacidos entre el 1 y el 10.

18 de marzo: nacidos entre el 11 y el 20.

25 de marzo: nacidos entre el 21 y el 31.