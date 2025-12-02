“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman", dijo Donald Trump sobre los futuros ataques a narcotraficantes en Venezuela. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman", dijo Donald Trump sobre los futuros ataques a narcotraficantes en Venezuela. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.

En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.