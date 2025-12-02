Michael Dell, presidente y director ejecutivo de Dell Technologies Inc., habla durante el festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas, EE. UU., el lunes 14 de marzo de 2022. Fotógrafo: Matthew Busch/Bloomberg
Agencia Bloomberg
En una donación filantrópica sin precedentes, Michael y Susan Dell darán a 25 millones de niños estadounidenses US$ 250 a cada uno para iniciar una cuenta de inversión para su futuro.

