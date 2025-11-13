Disney obtuvo ingresos inferiores a los previstos en el cuarto trimestre del año fiscal, lo que provocó una fuerte caída de sus acciones.

La compañía reportó el jueves ingresos de US$ 22,500 millones (-0.5%), frente a los 22,800 millones esperados por el mercado, en parte por los pobres resultados de sus películas.

Las acciones de la compañía caían más de un 4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La facturación de la división de producción de cine y televisión del grupo cayó un 26% interanual con unas pérdidas de US$ 52 millones.

La comedia “La guerra de los Rose” tuvo un rendimiento especialmente pobre en taquilla, y aunque la película de superhéroes “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” obtuvo unos resultados bastante buenos, quedó muy lejos de los éxitos “Deadpool & Wolverine” e “Intensamente 2”, que había impulsado a Disney en el mismo periodo de 2024.

El negocio del streaming avanzó un 8%, gracias, a un aumento del 17% del número de suscriptores a su plataforma Hulu.

En el cuarto trimestre fiscal, que finalizó en septiembre, los beneficios de Disney aumentaron 39% en el ámbito del streaming.

Para el conjunto de la empresa, el beneficio neto ascendió a US$ 1,440 millones, más del doble que el año anterior.

El beneficio por acción alcanzó los US$ 1.11, más de los US$ 1.07 previstos por los analistas.

Beneficio sube 149%

La compañía Walt Disney anunció este jueves un beneficio neto de US$ 12,404 millones en su ejercicio 2025 -no sigue el calendario natural-, un 149% más que el año anterior.

El gigante del entretenimiento estadounidense reportó una facturación de US$ 94,425 millones en los doce meses terminados el 28 de septiembre, un 3.3% más interanual, según un comunicado.

Por segmentos, registraron más ingresos este año que el anterior, liderados por el de entretenimiento (US$ 42,466 millones, un 3% más) y experiencias (US$ 36,156 millones, un 6% más), mientras que deportes no vio casi movimiento al alcanzar unos ingresos de US$ 17,672 millones.

En el cuarto trimestre -el que más seguían hoy los analistas de Wall Street- la compañía registró un beneficio neto de US$ 1,313 millones, un 185% más respecto al mismo tramo de 2024, y una facturación de 22,464 millones de dólares, un 0.48% menos interanual.

El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Robert A. Iger, anotó hoy en un comunicado que este fue “otro año de grandes avances”.

“Nuestra estrategia, junto con nuestra cartera de negocios complementarios y un sólido balance general, nos permite seguir invirtiendo en ofertas de alta calidad para nuestros consumidores y aumentar la rentabilidad para nuestros accionistas, y me complace que hayamos alcanzado numerosos logros este año fiscal para posicionar a Disney de cara al futuro”, añadió.

No obstante, las acciones de la compañía bajaban un 6 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, ya que los resultados de la compañía de Mickey Mouse han superando las expectativas de los analistas en cuanto a beneficios, pero no han alcanzado las previsiones de ingresos, debido al impacto negativo de sus cadenas de televisión y a una floja cartelera de estrenos cinematográficos en su división de entretenimiento.

Elaborado con información de EFE y AFP