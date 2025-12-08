The Warner Bros. Studios in Burbank, California, US. (Foto: Difusión)
The Warner Bros. Studios in Burbank, California, US. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Agencia EFE
Agencia EFE

Paramount Skydance lanzó este lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery (WBD)

La plataforma Netflix anunció el pasado viernes que había presentado una oferta por US$ 83,000 millones para comprar una parte importante de WBD, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.

LEA TAMBIÉN: Paramount, Comcast y Netflix hacen ofertas para comprar Warner Bros Discovery

La oferta compite con la de Netflix

«La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas US$ 18,000 millones más en efectivo que la contraprestación de Netflix», indicó este lunes Paramount en un comunicado.

Asimismo añade que «la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad».

También Paramount dijo que pagaría US$ 30 por acción en efectivo, valorando la compañía en alrededor de US$ 108,000 millones, incluyendo la deuda.

La compañía afirmó que se dirigía a los accionistas porque el consejo de administración de WBD está «persiguiendo una propuesta inferior» que conduciría a «un proceso complicado de aprobación regulatoria».

Paramount ha ofrecido comprar la totalidad de WBD, incluyendo el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.

Los canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix.

«Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte», dijo el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, en un comunicado de prensa, en el que también indicaba que «es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica».

TE PUEDE INTERESAR

La millonaria compra de Warner Bros. por parte de Netflix: ¿qué ganas, qué pierdes y qué viene ahora?
Las joyas de Warner Bros., HBO y HBO Max que convertirán a Netflix en el gigante definitivo del entretenimiento
Préstamo récord: los bancos que respaldan a Netflix en compra de Warner Bros. Discovery
Netflix anuncia compra de Warner Bros. por más de US$ 82,000 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.