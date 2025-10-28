Únete a nuestro canal
El conglomerado de medios Paramount comenzó esta semana a reducir un millar de puestos de trabajo como parte de una nueva ola de recortes tras la fusión con Skydance, según informó este lunes Variety.

había anunciado el pasado agosto que reduciría entre 2,000 y 3,000 empleos, un proceso que comenzaría entre finales de octubre y principios de noviembre.

Este proceso forma de un programa de reducción de costos que se presume superará los US$ 2,000 millones, y afectaría a departamentos como cine y plataforma en línea, entre otras divisiones.

anunciaron el pasado 7 agosto el cierre oficial de su fusión, consolidando la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood tras más de un año de negociaciones.

LEA TAMBIÉN: Paramount Skydance alista oferta para comprar Warner Bros.: impacto de fusión en Hollywood

Esta operación marca una nueva etapa para el grupo liderado por David Ellison, hijo del fundador de , quien busca modernizar el catálogo del histórico estudio y reforzar su presencia en plataformas digitales como Paramount+.

La luz verde llegó poco después de que el pasado 22 de julio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara unde más de US$ 36 millones para cerrar el litigio relacionado con la entrevista que la cadena CBS, propiedad de la compañía, que realizó en 2024 a su entonces rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris, para el programa ’60 Minutes’.

