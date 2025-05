En una publicación en Truth Social, Trump ordenó al Departamento de Comercio y al Representante Comercial iniciar “de inmediato” el proceso de implementación del arancel. “¡QUEREMOS PELÍCULAS HECHAS EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”, escribió.

El mandatario argumentó que las producciones extranjeras representan una amenaza para la seguridad nacional, alegando que otros países las usan como herramientas de propaganda.

Netflix Inc. y Warner Bros. Discovery Inc. cayeron cerca de 3%, mientras que Paramount Global y Walt Disney Co. bajaron alrededor de 2% al inicio de la sesión.

El anuncio se dio tras una reunión de Trump en Mar-a-Lago con el actor Jon Voight y su representante Steven Paul, quienes propusieron ampliar o extender incentivos fiscales para la producción de cine y televisión en EE.UU. Aunque no mencionaron aranceles, Trump introdujo la idea durante el encuentro, según fuentes.

En enero, Trump ya había nombrado a Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone como embajadores especiales de su administración en Hollywood, con el objetivo de impulsar el empleo en la industria nacional.

Aún no está claro cómo funcionaría el arancel ni cómo se valorarían las películas. Muchas producciones de Hollywood incluyen filmaciones y posproducción fuera del país. Tampoco se ha definido si el impuesto aplicaría a películas ya rodadas o solo a futuras.

Entre los próximos estrenos con locaciones extranjeras están The Fantastic Four: First Steps, filmada en el Reino Unido y España, y Jurassic World Rebirth, rodada en Tailandia, Malta y EE.UU. Producciones anteriores como Avatar y Avengers: Endgame también se filmaron fuera de Estados Unidos.

Según analistas de Barclays, si el arancel se aplicara a gran escala, podría dañar al mismo sector que busca proteger, dado que Estados Unidos exporta tres veces más contenido audiovisual del que importa. Además, muchas acciones de medios como Netflix se habían considerado defensivas por su escasa exposición a aranceles.

El trabajo en el cine y la televisión en Estados Unidos se ha contraído en los últimos años por varias razones. Las empresas de medios han recortado gasto para aumentar las ganancias al crecer en servicios de streaming. Estos servicios se están expandiendo a nivel mundial y buscan producir más películas para los mercados extranjeros.

De acuerdo con la firma ProdPro, el gasto en producción en EE.UU. cayó 28% entre 2021 y 2024. Mientras tanto, Canadá, Australia y el Reino Unido han visto crecer su industria gracias a incentivos fiscales y menores costos.

La asociación comercial Motion Picture Association no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

Reacción internacional

Desde Nueva Zelanda, Irene Gardine, presidenta del gremio de productores Spada, consideró “confusa” la declaración de Trump. “¿Se refiere a películas producidas aquí o a las filmadas por EE.UU. en nuestro territorio?”, preguntó. “En cualquier caso, sería una lástima. Nos encanta que las producciones estadounidenses trabajen aquí”.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, defendió la industria local: “Tenemos talento, tecnología y empleos de calidad. Vamos a protegerlo”.

Nueva Zelanda ha servido como escenario para numerosas películas estadounidenses debido a sus espectaculares paisajes y a los incentivos a la producción. La trilogía de El señor de los anillos y la trilogía de El hobbit se rodaron en gran parte de las islas del norte y del sur del país.

La asociación Screen Producers Australia, que representa a más de 750 empresas, anticipó un impacto global y advirtió que la medida “causaría conmoción mundial”.

La medida de Trump llega luego de que China anunciara que “reducirá moderadamente” el número de películas estadounidenses permitidas en el país, como represalia por los aranceles de EE.UU. contra sus productos. Según la autoridad cinematográfica china, esta decisión “reducirá aún más el interés del público por las películas de EE.UU.”

A pesar de su dominio global, Hollywood ha perdido protagonismo frente a producciones extranjeras aclamadas. En 2020, el thriller surcoreano Parásito ganó cuatro Premios Óscar, incluido mejor película.