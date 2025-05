El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya ocupó el cargo entre 2017 y 2021, aludió varias veces a la hipótesis de un tercer mandato desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.

Sin embrago, en una entrevista televisiva difundida este domingo, dijo que no está considerando seriamente postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca, algo prohibido por la Constitución estadounidense, la cual -afirmó- no sabe si debe respetar.“Esto no es algo que esté buscando hacer”, sostuvo en referencia a presentarse como candidato a la reelección, en diálogo con Kristen Welker, la moderadora del programa “Meet the Press” de la cadena NBC News.“Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que siga adelante”, añadió el magnate de 78 años.

En marzo el empresario resaltó que “no estaba bromeando” acerca de buscar un tercer mandato, y añadió sin dar más detalles que hay “métodos” que permitirían que eso pudiera darse.Incluso la tienda virtual de Trump estuvo ofreciendo gorras con la inscripción “Trump 2028”, el año de las próximas elecciones. Una de las cuentas del mandatario en la red X difundió a fines de abril una foto de uno de sus hijos, Eric Trump, luciendo esa gorra.Sin embargo, modificar la Constitución para permitir un tercer mandato es una tarea difícil, pues requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de al menos 38 de las 50 legislaturas de los estados del país.La Constitución de Estados Unidos fue enmendada en 1947 para establecer un límite de dos mandatos presidenciales, poco después de que Franklin Roosevelt muriera cerca del inicio de su cuarto período en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de abril de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)

Trump mencionó como potenciales candidatos republicanos a su verborrágico vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

“Tenemos mucha gente buena en este partido”, sostuvo.

- ¿Respetar la Constitución? -

Por otra parte, en la misma entrevista Trump manifestó que desconoce si debe respetar la Constitución, el documento fundacional de la nación.“No lo sé”, respondió Trump cuando Welker le preguntó directamente si cree que debe respetar lo dictado en la Carta Magna.Las declaraciones rápidamente causaron revuelo en Washington, incluso entre algunos republicanos.“O somos una sociedad libre regida por la Constitución o no lo somos”, publicó en X el respetaedo senador republicano Rand Paul, quien se autodenomina conservador constitucional, sin emitir comentarios adicionales sobre los dichos del mandatario.

Cuando Welker le preguntó si los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos merecen por igual el debido proceso legal, como lo establece la Constitución, Trump se manifestó de forma evasiva. “No soy abogado. No lo sé”, contestó.Trump ha recibido numerosas críticas por haber rozado repetidamente los límites constitucionales desde su regreso a la Casa Blanca, en particular por su política de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, algunos sin el beneficio de una audiencia judicial.El lider republicano reiteradamente repitió que estas expulsiones rápidas son necesarias ante lo que considera una “emergencia nacional”, y que otorgarle a cada migrante la posibilidad de afrontar un juicio por su caso tomaría “300 años”.

- Economía: lo malo, viene de Biden, según Trump -Los primeros 100 días de Trump estuvieron marcados por la inestabilidad económica, principalmente debido a sus planes de imponer aranceles radicales a la mayoría de los países, según él para defender la industria local y hacer que vuelvan empresas.Pero a pesar de que la mayor economía del mundo se contrajo en el primer trimestre de 2025, adoptó un tono optimista y desafiante en la entrevista, al insistir en que la economía estadounidense es sólida y que “los aranceles (...) enriquecerán” al país.“Creo que lo bueno es la economía de Trump, y lo malo, la economía de Biden”, dijo el mandatario en referencia al desempeño de su antecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025).