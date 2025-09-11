Paramount Skydance Corp., el estudio de Hollywood adquirido en agosto por el cineasta independiente David Ellison, está preparando una oferta por su rival Warner Bros. Discovery Inc., según personas con conocimiento del asunto.

La oferta, mayoritariamente en efectivo, será por la totalidad de la compañía, según informó el Wall Street Journal el jueves por la mañana, sin especificar los términos.

El grupo de medios Warner Bros. anunció a finales del año pasado que planeaba reestructurarse en dos divisiones: una centrada en televisión por cable y otra en streaming y estudios.

Según el Wall Street Journal, Paramount Skydance, respaldada por el multimillonario Larry Ellison, estaría lista para presentar una oferta para adquirir la mayoría de las acciones de Warner Bros.

La oferta de Paramount cuenta con el respaldo de la familia Ellison, según informó el periódico. El padre de David Ellison es Larry Ellison, cofundador de Oracle Corp. y la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna valorada en US$ 383,000 millones.

Warner Bros. Discovery se disparó en la Bolsa de Nueva York este jueves luego de que varios medios de prensa informaran que su competidor, Paramount Skydance, podría comprarlo.

En consecuencia, hacia las 18H00 GMT la acción del gigante del entretenimiento se dispararon un 31.74%, hasta alcanzar los US$ 16.52. Paramount subió un 8.41%, hasta los US$ 16.38.

Con información de AFP y Bloomberg