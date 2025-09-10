Larry Ellison (izquierda) y Elon Musk. Fotógrafos: David Paul Morris/Bloomberg; Chip Somodevilla/Getty Images/Bloomberg
Larry Ellison (izquierda) y Elon Musk. Fotógrafos: David Paul Morris/Bloomberg; Chip Somodevilla/Getty Images/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez, poniendo fin al reinado de casi un año de Elon Musk en el primer puesto.

TE PUEDE INTERESAR

De estudiante de Medicina a legendario diseñador: Giorgio Armani, “lo mejor de Italia”
Barbados: la isla que atrae a peruanos con oportunidades de inversión y turismo
El polémico ‘búnker’ de Mark Zuckerberg en Palo Alto: vecinos denuncian años de obras constantes y vigilancia extrema
Amancio Ortega, fundador de Zara, protege así su fortuna del impuesto a los ricos
Multimillonario Elon Musk crea nuevo partido político en EE.UU. para “devolverle su libertad”
Los famosos que habrían inspirado la creación de los VIPs en “El juego del calamar”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.