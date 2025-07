La empresa de inversión del fundador de Zara, Amancio Ortega, está embarcada en una oleada de adquisiciones globales, comprando activos emblemáticos en distintas ciudades como parte de una estrategia para invertir su fortuna y reducir su exposición al impuesto sobre el patrimonio en España.

Pontegadea, la family office del fundador de Inditex SA, adquirió recientemente un hotel de cinco estrellas en París, un bloque de apartamentos en Florida y un edificio en la emblemática avenida Diagonal de Barcelona. Las transacciones superan los US$ 500 millones en los últimos tres meses, según datos recopilados por Bloomberg.

Además, la firma con sede en A Coruña está negociando la compra de un edificio de oficinas en Miami por US$ 275 millones, lo que ampliaría aún más el mayor imperio inmobiliario en manos de un inversor privado en Europa.

Ortega, de 89 años, tiene un patrimonio neto de aproximadamente US$ 103,700 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Un representante se negó a hacer comentarios.

El despliegue de capital coincide con el mayor dividendo anual que ha recibido del gigante minorista que fundó hace más de seis décadas: € 3,100 millones (US$ 3,600 millones), la mitad de los cuales se desembolsaron a principios de mayo.

Debido a una particularidad legal en España —único país de la Unión Europea que mantiene un impuesto sobre el patrimonio para residentes adinerados—, Ortega debe reinvertir rápidamente estos fondos para evitar una mayor carga fiscal.

“Para Pontegadea, la elección es sencilla: reinvertir cada euro de los dividendos o ver cómo se esfuma cada año una cantidad de dinero de ocho cifras”, señaló Marc Debois , fundador de FO-Next, firma de asesoría para family offices. “Esto no se trata de cazar trofeos, sino de gestión patrimonial”.

Pagos de dividendos

Los activos de Pontegadea han aumentado gracias al pago de dividendos a lo largo de los años, convirtiéndola en una de las family offices más grandes y activas del mundo. Muchas de estas firmas están adquiriendo cada vez mayor influencia en los negocios globales gracias al patrimonio del que disponen y a la necesidad de reinversión.

Pontegadea cerró 2024 con un patrimonio neto de € 34,300 millones, un 10.6% más que el año anterior, según registros públicos publicados este mes. Sin embargo, la participación del 59% que posee Ortega en Inditex sigue constituyendo la mayor parte de su fortuna.

Al menos una quinta parte de las personas que figuran en la lista de las 500 mayores fortunas del mundo cuentan con una oficina familiar a través de la cual gestionan patrimonios que suman más de US$ 4 billones, según el índice.

En Europa, Ortega solo es superado por el fundador de LVMH, Bernard Arnault, en la lista de Bloomberg de las personas más ricas.

Ortega fundó la empresa que se convirtió en Inditex en 1963. Hijo de un ferroviario, el multimillonario nunca tuvo su propia oficina mientras trabajaba en la cadena minorista, ya que prefería estar junto a los empleados en la zona principal de diseño.

Renunció a la presidencia en 2011 y fue sustituido por Pablo Isla, ejecutivo de la empresa desde hacía mucho tiempo. Su única hija de su segundo matrimonio, Marta Ortega, de 41 años, tomó el relevo en 2022.

Sandra, de 56 años, hija de su primer matrimonio, controla las acciones que su difunta madre tenía en Inditex. No tiene ningún papel en el negocio y ha diversificado su fortuna en el sector inmobiliario, farmacéutico y hotelero. Su patrimonio neto de US$ 12,400 millones la convierte en la mujer más rica de España, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

A través de Pontegadea, Amancio Ortega es propietario de propiedades emblemáticas como el edificio Haughwout de Nueva York, el Southeast Financial Center de Miami y el edificio The Post de Londres. También controla inmuebles residenciales y comerciales de primera categoría en ciudades como Toronto y Seúl, edificios que cuentan entre sus inquilinos con Facebook, Amazon.com Inc., Zara e incluso su rival Hennes & Mauritz AB.

Además del sector inmobiliario, Pontegadea puede invertir en infraestructuras energéticas o en participaciones de al menos el 5% en empresas que cotizan en bolsa para reducir la amenaza de los impuestos sobre el patrimonio en España.

La family office adquirió importantes participaciones en la empresa española de transporte de gas Enagas SA en 2019 y, dos años más tarde, en una empresa portuguesa rival.

Para sus apuestas en infraestructura, Pontegadea ha recurrido en repetidas ocasiones al gigante de las adquisiciones KKR & Co Inc., lo que pone de relieve la magnitud de las operaciones de inversión de la family office.

En 2018, se unió a la empresa de Wall Street para convertirse en accionista de la unidad de torres de Telefónica SA y, desde entonces, las empresas han cerrado al menos dos operaciones más, incluida la compra por parte de Pontegadea de una participación del 20% en la operadora de aparcamientos holandesa Q-Park, controlada por KKR, durante el mes de diciembre. Pontegadea también está en conversaciones con empresas como KKR para adquirir el edificio Sabadell Financial Center en Miami.