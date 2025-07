Pontegadea, la oficina familiar de Ortega, está en conversaciones para adquirir el Sabadell Financial Center, ubicado en Brickell Avenue, a los actuales propietarios KKR & Co. y Parkway, según un portavoz de la empresa española, que confirmó informes anteriores de la publicación inmobiliaria The Real Deal.

Las conversaciones están avanzadas, pero el acuerdo aún no se ha cerrado, señaló la fuente.

Si se concreta, sería la segunda gran operación de Pontegadea en Florida este año, tras la compra de un edificio de apartamentos en Fort Lauderdale por unos € 165 millones.

Además, la firma ha adquirido inmuebles en Barcelona y París. La semana pasada, Pontegadea confirmó la compra del Hotel Banke en la capital francesa.

La mayor parte de los ingresos de Pontegadea proviene de la participación del 59% que Ortega mantiene en Inditex SA, la matriz de Zara y marcas como Massimo Dutti.

La oficina familiar reinvierte los dividendos de Inditex principalmente en el sector inmobiliario, aunque también invierte en infraestructura de telecomunicaciones y energía.

La empresa concentra sus inversiones en edificios de alta gama situados en ubicaciones privilegiadas de grandes ciudades, principalmente en Europa occidental, Canadá y Estados Unidos. Pontegadea suele financiar sus operaciones con pagos en efectivo.

Inditex tiene una capitalización bursátil de € 134,000 millones y su sede está en A Coruña, ciudad del noroeste de España donde reside Ortega. Su hija Marta preside actualmente la empresa.

Ortega, de 89 años, recibirá este año € 3,100 millones en dividendos provenientes de Inditex.