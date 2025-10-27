Un trabajador contratado por Amazon apila paquetes en un carrito de equipaje afuera de un edificio de apartamentos en Nueva York, EE.UU., el martes 16 de abril de 2024. Fotógrafo: Angus Mordant/Bloomberg
Agencia EFE
La multinacional tecnológica planea despedir hasta 30,000 empleados esta semana, en lo que supondría el recorte más grande en la historia de la compañía.

De acuerdo con la cadena CNBC, que cita fuentes cercanas al asunto, la empresa despedirá al 10% de los empleados corporativos que tiene en plantilla actualmente como parte de un plan de recortes que se inició en 2022.

Durante los últimos tres años, Amazon ha eliminado alrededor de 27,000 puestos de manera progresiva y nunca había recortado tantos puestos de trabajo de forma conjunta.

El recorte afectará principalmente a departamentos como los de recursos humanos, personal de servicios, operaciones, dispositivos y otras áreas. Este lunes los gerentes de diferentes equipos afectados comunicaron que durante la semana enviarán correos de despido.

Diferentes sitios especializados en tecnología, como Layoffs.fyi han advertido que durante 2025 se han perdido unos 98,000 empleos de 216 empresas del sector en Estados Unidos.

La empresa de Seattle tiene previsto presentar resultados para el tercer trimestre este jueves, y los analistas prevén un incremento de la facturación de en torno al 11% interanual y una ligera caída del beneficio neto motivada por los costes de la inversión en inteligencia artificial (AI) o logística, así como por los costes de la actual reestructuración.

