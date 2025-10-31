La nueva ola de recortes impulsada por el conglomerado de medios Paramount derivó en la eliminación de al menos cien puestos de trabajo en CBS News y la cancelación de múltiples programas de esta cadena, según la prensa estadounidense.

El ‘show’ más afectado por los recortes de Paramount es ‘Saturday Morning’, un programa de televisión matutino enfocado en la cultura y las artes y presentado por Michelle Miller y Dana Jacobson.

De acuerdo con la revista Variety, que cita a una persona familiarizada con el asunto, la mayor parte de trabajadores de ‘Saturday Morning’ han sido despedidos, y se prevé que ambas presentadoras y el productor ejecutivo Brian Applegate dejen la compañía.

Asimismo, se han cancelado otros programas como ‘CBS Evening News Plus’ -una extensión del telediario ‘CBS Evening News’- y ‘CBS Morning Plus’, que se emitía por ‘streaming’ y estaba dedicado a entrevistas y reportajes de actualidad.

También abandonarán la empresa otros profesionales como Nikki Battiste, Nancy Chen o Lisa Ling, esta última colaboradora y centrada en reportajes de investigación de varios programas de la cadena, informó Variety.

El medio LA Times calcula que son 100 los empleados de CBS News que han sido despedidos como parte del plan de recortes de Paramount, su empresa matriz.

Entre los afectados también se encuentra Debora Patta, corresponsal en Johannesburgo (Sudáfrica) que en los últimos años ha estado enfocada en la guerra en Gaza, afirmó el rotativo.

Además, el departamento de raza y cultura de la cadena, creado tras el asesinato de George Floyd en 2020 -que derivó en las masivas protestas del ‘Black Lives Matter- cerrará como parte de estos recortes, añadió.

Paramount comenzó esta semana a reducir un millar de puestos de trabajo como parte de una nueva ola de recortes tras la fusión con Skydance.

En agosto, el conglomerado ya había anunciado que reduciría entre 2,000 y 3,000 empleos, un proceso que comenzaría entre finales de octubre y principios de noviembre.

Este proceso forma parte de un programa de reducción de costos que se presume superará los US$ 2,000 millones y afectaría a departamentos como cine y plataforma en línea, entre otras divisiones.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, envió este miércoles un mensaje a sus empleados en el que explicaba que se están “eliminando gradualmente los puestos que ya no se ajustan a nuestras prioridades y a la nueva estructura diseñada para reforzar” el enfoque de la compañía “en el crecimiento”.

“En última instancia, estas medidas son necesarias para posicionar a Paramount en el éxito a largo plazo (...). Estamos profundamente agradecidos por su arduo trabajo, profesionalidad y resiliencia durante este periodo de transición”, agregó Ellison.