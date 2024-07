La compañía Paramount Global, una de las gigantes del entretenimiento, anunció en las últimas horas su fusión con Skydance en un acuerdo que supone la salida de la familia Redstone, que durante décadas ha sido accionista mayoritaria en Paramount, y la configuración de una nueva potencia en Hollywood.

Paramount, en cuyos estudios se rodaron películas icónicas de la historia del cine como ‘El Padrino’ o ‘Forrest Gump’, es propietaria además de la cadena generalista CBS y varias cadenas de cable con millones de suscriptores como Nickleodeon o la musical MTV.

Según los términos del acuerdo, Skydance comprará por US$ 8,000 millones National Amusements, que es la empresa a través de la cual los Redstone han controlado Paramount durante décadas, en un momento en que la empresa se ve falta de liquidez, al igual que las compañías tradicionales del sector audiovisual, sacudidas por la pujanza de las plataformas.

La operación llevaba meses fraguándose, y hace varias semanas estuvo a punto de concretarse, pero aparentemente Shari Redstone , la heredera del emporio familiar, se echó atrás en el último momento, según los medios especializados.

La compra de National Amusements será llevada a cabo por un consorcio dominado por los fondos de inversión RedBird Capital Partners y KKR.

El director ejecutivo de RedBird, Jeff Shell, dijo en una conversación este lunes con inversores: “Esto va a ser una nueva Paramount, no simplemente un eslogan”.

Pero no será Shell el que encabece la nueva empresa tras la fusión, sino un nuevo jugador poderoso, Davis Ellison , fundador de Skydance e hijo de multimillonario Larry Ellison, fundador a su vez de Oracle; Ellison será el nuevo CEO y Shell fungirá como presidente.

Paramount dispone todavía de 45 días del llamado “go-shop period” en los que puede escuchar otras ofertas, pero la forma en que se ha dado publicidad al acuerdo y el hecho de que los Redstone hayan preferido dar un paso atrás hacen pensar que la fusión es definitiva.

El fin de un reinado familiar en Hollywood

La fusión entre Paramount y Skydance cierra una carrera de décadas de la familia Redstone en Hollywood e inyecta el dinero que necesita desesperadamente un estudio heredado que ha luchado por adaptarse a un panorama de entretenimiento cambiante.

National Amusements, de Shari Redstone, ha poseído más de tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto de Clase A de Paramount, a través de la herencia de su difunto padre, Sumner Redstone. Había luchado para mantener el control de la compañía propietaria de CBS, que está detrás de películas taquilleras como ‘Top Gun’ y ‘The Godfather’ (’El Padrino’).

Sin embargo, sólo unas semanas después de rechazar un acuerdo similar con Skydance, Redstone llegó a un acuerdo en términos que no habían cambiado mucho.

“Dados los cambios en la industria, queremos fortalecer a Paramount para el futuro y al mismo tiempo asegurarnos de que el contenido siga siendo el rey”, dijo Redstone, presidente de Paramount Global.

La nueva compañía combinada está valorada en alrededor de US$ 28,000 millones, según The Associated Press.

Skydance, con sede en Santa Mónica, California, ha ayudado a producir algunos de los principales éxitos de Paramount en los últimos años, incluidas películas de Tom Cruise como “Top Gun: Maverick” y entregas de la serie “Mission Impossible” (“Misión Imposible”).

Skydance fue fundada en 2010 por David Ellison y rápidamente formó una asociación de producción con Paramount ese mismo año. Si el acuerdo es aprobado por los reguladores estadounidenses, Ellison se convertirá en presidente y director ejecutivo de lo que se llamará New Paramount.

La fusión intermitente llega en un momento tumultuoso para Paramount, que en una reunión anual de accionistas a principios de junio presentó un plan de reestructuración que incluye importantes recortes de costos.

El liderazgo de Paramount ha sido volátil este año después de que su director general Bob Bakish, tras una serie de disputas con Redstone, fuera reemplazado por una “oficina del CEO”, dirigida por tres ejecutivos. También se sustituyeron cuatro directores de la empresa.

Paramount, sin embargo, ha luchado por encontrar su equilibrio durante años y su negocio de cable ha sufrido una hemorragia. Para captar la creciente audiencia de streaming de hoy en día, la empresa lanzó Paramount+ en 2021, pero las pérdidas y las deudas han seguido creciendo.

Sumner Redstone utilizó National Amusements, la cadena de cines de su familia, para construir un vasto imperio mediático que incluía a CBS y Viacom, que se han fusionado y separado varias veces a lo largo de los años. Más recientemente, las compañías volvieron a unir fuerzas en 2019, deshaciendo la división consumada en 2006. La compañía, ViacomCBS, cambió su nombre a Paramount Global en 2022.

Bajo el liderazgo de Sumner Redstone, Viacom se convirtió en uno de los titanes de los medios de comunicación, hogar de los canales de televisión de pago MTV y Comedy Central y del estudio de cine Paramount Pictures.

Es una compañía con una rica historia, así como un profundo banco de activos de medios, y Skydance no es la única que buscó a Paramount en los últimos meses: Apollo Global Management y Sony Pictures también hicieron ofertas competitivas.

A finales del año pasado, Warner Bros. Discovery también fue noticia por explorar una posible fusión con Paramount. Pero en febrero, Warner había detenido esas negociaciones.

Con información de EFE y AP