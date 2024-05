La oferta de Apollo y Sony sería una expresión de interés no vinculante, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas discutiendo una propuesta preliminar.

Paramount, controlada por Shari Redstone, ha estado sopesando una propuesta de fusión presentada por David Ellison , el jefe de Skydance Media e hijo del fundador de Oracle Corp. Está previsto que el viernes finalice un periodo de conversaciones exclusivas entre Paramount y Ellison.

La propuesta de Ellison implica pagar un premio por la participación de la familia Redstone y la fusión de su empresa en Paramount. Otros accionistas de Paramount han criticado la oferta ante la dilución de sus participaciones y algunos han instado a Paramount a considerar otras ofertas.

Un comité especial de miembros del directorio de Paramount presentó una lista con exigencias adicionales, las cuales en gran medida Ellison igualó, según personas familiarizadas con las discusiones. Ellison y sus inversores, entre ellos RedBird Capital Partners, acordaron pagar un premio por más acciones sin derecho a voto de Paramount para endulzar la oferta pero el comité aún no ha decidido si la acepta.

Las acciones preferentes de Paramount subían más de un 14% a US$ 13.99 en Nueva York. The New York Times fue el primero en informar la oferta el jueves.

Este no es el primer acercamiento de Apollo a Paramount. El gestor de activos alternativos antes había ofrecido comprar sólo el estudio de cine Paramount y luego hizo una oferta provisional por toda la empresa, que el directorio de Paramount rechazó.

Sony ya es uno de los principales actores del sector del entretenimiento. La empresa japonesa está interesada en la biblioteca de cine y televisión de Paramount y en esta nueva oferta compraría una participación mayoritaria en Paramount, mientras que Apollo se mantendría como inversor. Sin embargo, una operación en la que participe un propietario extranjero y la posible consolidación de dos grandes estudios de Hollywood se enfrentaría probablemente al escrutinio de las autoridades reguladoras.