Warner Bros Discovery rechaza oferta de Paramount y prioriza fusión con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros Discovery (WBD) rechazó de manera unánime la oferta mejorada presentada por Paramount Skydance, al considerar que no responde a los intereses de sus accionistas y reafirmar su preferencia por avanzar con el acuerdo de fusión con Netflix.

Paramount mantuvo el valor de su oferta de adquisición sobre Warner Bros Discovery en US$ 108,400 millones, aunque introdujo ajustes para atender las preocupaciones del mercado. Entre los cambios destacó la incorporación de una garantía personal por US$ 40,400 millones del empresario Larry Ellison, accionista clave del grupo y aliado político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acuerdo anunciado por Netflix para adquirir Warner Bros Discovery y HBO Max asciende a cerca de US$ 83,000 millones. Fotógrafo: Ethan Swope/Bloomberg

David Ellison, hijo del magnate, dirige Paramount Skydance, firma que controla el histórico estudio de Hollywood y cadenas de televisión como CBS. Sin embargo, estos ajustes no fueron suficientes para convencer al directorio de WBD.

En un comunicado, a compañía señaló que la oferta pública de adquisición presentada por Paramount Skydance sigue siendo inferior, en varios aspectos clave, al acuerdo de fusión previsto con Netflix.

RIESGO FINANCIERO FRENTE A CERTEZA OPERATIVA

La decisión de Warner Bros Discovery se produce luego de que, el 5 de diciembre, Netflix anunciara un acuerdo para adquirir WBD y el servicio de streaming HBO Max por cerca de US$ 83,000 millones, en lo que se convirtió en la mayor operación de consolidación del sector en la última década.

Tres días después de ese anuncio, Paramount lanzó una oferta hostil por US$ 108,400 millones, que posteriormente fue ajustada para reducir las dudas en torno al elevado nivel de endeudamiento que implicaría la operación.

La oferta de Paramount Skydance incluía una garantía personal de US$ 40,400 millones respaldada por el empresario Larry Ellison. Fotógrafo: Jill Connelly/Bloomberg

No obstante, en una carta dirigida a sus accionistas, WBD advirtió que la propuesta de Paramount conlleva costos, riesgos e incertidumbres significativos. En particular, sostuvo que el volumen “extraordinario” de financiamiento vía deuda incrementa el riesgo de que la operación no se concrete, frente a la mayor certeza que ofrece el acuerdo de fusión con Netflix.

Con esta decisión, Warner Bros Discovery ratificó su preferencia por avanzar con el acuerdo de fusión con Netflix.