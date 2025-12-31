El directorio de Warner Bros. aún no tomó una decisión definitiva, pero se reunirá la próxima semana, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones internas. Entre las preocupaciones del directorio figura que Paramount todavía no haya aumentado el monto de su oferta, que Warner Bros. ya había rechazado previamente por considerarla inferior a la de Netflix Inc.

Paramount, propietaria del estudio que lleva su nombre y de MTV, lleva adelante una campaña pública para reunir apoyo a su propuesta de compra de Warner Bros., dueña de HBO y CNN.

Paramount hizo pública una oferta en efectivo de US$ 30 por acción el 8 de diciembre, tres días después de que Warner Bros. aceptara el acuerdo con Netflix, que solo compra los negocios de estudio y streaming de Warner.

Desde entonces, Paramount modificó su propuesta en dos ocasiones, la más reciente al incluir una garantía del multimillonario Larry Ellison de que respaldará personalmente US$ 40,400 millones en financiamiento de capital y otros compromisos.

Paramount está controlada por Larry Ellison y su hijo David, un productor de cine que ahora construye un imperio de medios. Los Ellison tomaron el control de Paramount en agosto y desde entonces presentaron múltiples ofertas por Warner Bros., lo que le daría a su compañía, de menor tamaño, otro de los estudios originales de Hollywood y mayor escala en el negocio del streaming.

El directorio de Warner Bros. sigue sin mostrarse convencido y está a la espera de que Paramount mejore los términos financieros de su propuesta, dijeron las fuentes. Varios accionistas señalaron que esperan que Paramount ofrezca más dinero.

El directorio también está preocupado porque el acuerdo con Paramount no permitiría a la empresa gestionar su deuda sin la aprobación de los Ellison y porque Paramount no garantizó que cubriría la penalidad por ruptura que Warner Bros. debería pagarle a Netflix.

Warner Bros. sostuvo en presentaciones públicas que considera superior la oferta de Netflix frente a la de Paramount por varias razones, entre ellas que Paramount quedaría fuertemente endeudada y planea realizar más recortes de empleo. Netflix es la empresa más valiosa de Hollywood, con una capitalización de mercado superior a US$ 400,000 millones.