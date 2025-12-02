Comcast presentó el lunes una nueva oferta por parte de Warner Bros. que le daría el control de la entidad combinada, según estas personas, que pidieron no ser identificadas porque los términos no se han hecho públicos.

Los accionistas de Warner Bros. recibirían una combinación de efectivo y acciones de la nueva entidad. Comcast, un proveedor de televisión por cable y servicio de internet con sede en Filadelfia, figura entre los tres interesados en Warner Bros. que presentaron ofertas esta semana en la segunda ronda de pujas.

Comcast aspira a crear un gigante del entretenimiento, combinando la cadena NBC, los estudios de cine y televisión de la compañía y sus parques temáticos con Warner Bros., señalaron las fuentes. Obtener HBO Max de Warner Bros. impulsaría el rezagado servicio de streaming Peacock.

Comcast continuaría con sus planes de escindir cadenas de televisión por cable como MS Now y CNBC a una nueva firma llamada Versant, una transacción que se concretaría a comienzos de 2026. Warner Bros. también mantendría su plan de separar sus canales de cable, como CNN y TNT, en un negocio independiente llamado Discovery Global.

El director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav, tendría un rol de gestión en la nueva entidad, indicaron las fuentes.

Warner Bros. se puso en venta el mes pasado tras recibir varias ofertas no solicitadas de Paramount Skydance Corp. y Netflix Inc., que también figura entre los tres postores que presentaron propuestas revisadas el lunes. La junta directiva de Warner Bros. está evaluando las ofertas y podría tomar una decisión en los próximos días.