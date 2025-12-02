Comcast aspira a crear un gigante del entretenimiento, combinando la cadena NBC, los estudios de cine y televisión de la compañía y sus parques temáticos con Warner Bros..
Comcast Corp. busca fusionar su división NBCUniversal con Warner Bros. Discovery Inc., según personas al tanto de los planes de la compañía.

