La empresa de entretenimiento más valiosa del mundo registró unos ingresos operativos trimestrales de US$ 3,240 millones, según un comunicado emitido el martes, unos US$ 400 millones por debajo de sus propias previsiones y de las estimaciones de los analistas. Las perspectivas de la empresa para el trimestre actual coinciden en gran medida con las proyecciones de Wall Street.

Netflix tuvo que pagar unos US$ 619 millones para resolver una disputa fiscal de varios años con las autoridades brasileñas que se remontaba a 2022. La empresa había identificado el riesgo potencial en documentos anteriores, pero no en sus previsiones de beneficios, y afirmó que habría superado las previsiones si no fuera por ese gasto. Los pagos futuros serán menores.

LEA TAMBIÉN: Netflix lleva por primera vez los videojuegos al televisor

“No esperamos que este asunto tenga un impacto significativo en los resultados futuros”, afirmó la empresa.

La disputa empañó lo que muchos inversores pensaban que sería un gran trimestre para el líder del streaming con sede en Los Gatos, California.

El problema de Netflix en Brasil | Una disputa fiscal en Brasil redujo los márgenes de beneficio del tercer trimestre

Netflix se benefició de una sólida programación que incluía su película más popular de todos los tiempos, KPop Demon Hunters, la segunda temporada de la exitosa serie Wednesday y una secuela de la comedia Happy Gilmore. También retransmitió un popular combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Las acciones de Netflix alcanzaron un máximo histórico de US$ 1,341.15 el 30 de junio, último día del trimestre anterior, y han retrocedido en los últimos meses.

A los inversionistas les preocupa que los clientes de Netflix no estén incrementando el tiempo que dedican al servicio y el peligro potencial de los videos creados por inteligencia artificial. La gran mayoría del crecimiento del streaming se ha destinado a servicios gratuitos como YouTube, Roku y Tubi.

Netflix trató de abordar esas preocupaciones en su carta a los accionistas, en la que destacaba la participación récord de los suscriptores en el último trimestre.

La empresa tiene una programación aún más sólida para los últimos tres meses del año, que incluye la última temporada de Stranger Things, la secuela de la película de misterio Knives Out y nuevas películas de Guillermo del Toro y Kathryn Bigelow.

A pesar de esta oferta de programación, Netflix generó US$ 2,660 millones en flujo de caja libre en el tercer trimestre, superando las estimaciones de Wall Street, y aumentó su previsión para el año a unos US$ 9,000 millones.

La empresa utilizará parte de ese dinero para recomprar acciones e invertir en programación. Pero también señaló la posibilidad de fusiones y adquisiciones. Netflix ha expresado su interés en comprar algunos de los activos propiedad de Warner Bros. Discovery Inc., reportó Bloomberg.

En el tercer trimestre, las ventas de Netflix aumentaron un 17%, hasta alcanzar los US$ 11,500 millones, lo que coincide con las estimaciones de Wall Street. Debido a los gastos fiscales en Brasil, las ganancias ascendieron a US$ 5.87 por acción, por debajo de las estimaciones de los analistas, que eran de US$ 6.94 por acción.

Para el cuarto trimestre, Netflix espera obtener US$ 5.45 por acción con unas ventas de US$ 12,000 millones. Esto se compara con las estimaciones de Wall Street de US$ 11,900 millones y unas ganancias por acción de US$ 5.42.