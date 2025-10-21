A Netflix building in Los Angeles. Photographer: Kyle Grillot/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Netflix Inc. dijo que una disputa fiscal con Brasil redujo sus ganancias del tercer trimestre, empañando unos resultados que, por lo demás, coincidían con las estimaciones de Wall Street.

