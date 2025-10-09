“Uno de los ámbitos de juegos a los que apuntamos son las experiencias sociales que pueden verse en el televisor”, afirmó Peters, quien calificó con una nota de B menos los avances de la empresa en esa área.

Netflix ofrecerá juegos grupales como Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp y Lego Party. La compañía ha ofrecido juegos durante cuatro años como parte de su plan para ampliar su alcance más allá de las películas y las series.

Hasta ahora, los usuarios solo podían jugar en dispositivos móviles. Con esta actualización, podrán usar sus teléfonos como control remoto mientras la acción se desarrolla en la pantalla grande.

Peters ha liderado el impulso de Netflix hacia los videojuegos, un sector lucrativo que ha frustrado a la mayoría de los estudios de Hollywood. Apuntar a los televisores tiene sentido, dijo, porque el ecosistema de juegos móviles está “bien desarrollado y es muy competitivo”.

Alain Tascan , jefe del área de videojuegos de Netflix, afirmó en una entrevista que muchas compañías de cine y televisión fracasaron en este terreno por adoptar una visión de corto plazo. Tascan se incorporó a Netflix en julio de 2024 desde Epic Games Inc., creadora de Fortnite, para redefinir la estrategia y romper la “maldición de Hollywood” en los videojuegos.

La dirección ha identificado cuatro categorías prioritarias: juegos para niños, juegos para fiestas, títulos de éxito como Grand Theft Auto y juegos basados en producciones de Netflix como Stranger Things.

Todos los títulos iniciales serán gratuitos. Lego Party, por ejemplo, normalmente cuesta unos US$ 40.

Para jugar, los usuarios necesitarán un televisor inteligente o dispositivos de streaming como los de Roku Inc. y deberán escanear un código QR para convertir su teléfono en control.

Netflix está comprometida con los videojuegos como parte clave de su futuro e invierte en ampliar su capacidad de servidores en la nube para manejar el aumento del tráfico.

“Para entretener al mundo, debemos incluir los juegos”, dijo Tascan. “Muchas empresas tienen usuarios, pero pocas logran reunirlos frente a la principal pantalla de entretenimiento del hogar: el televisor”.