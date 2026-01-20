La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.

La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.

“El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas”, indicó Netflix.

La operación “sigue valorada en US$ 27.75 por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior”, agregó.

Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).

Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.

Ted Sarandos. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

La junta directiva de Warner Bros. “continúa respaldando y recomendando por unanimidad nuestra transacción, y estamos seguros de que ofrecerá el mejor resultado para los accionistas, los consumidores, los creadores y la comunidad del entretenimiento en general”, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado.

Las acciones de Warner Bros. caían menos del 1% en las operaciones previas a la apertura en Nueva York, a US$ 28.50. Netflix subía 1.2%.

Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por US$ 82,700 millones incluida la deuda (72,000 millones sin deuda).

La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.

Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.

Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en US$ 108,400 millones, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD.

Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.

En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.

Negocio del cable

Warner Bros. también abordó otra crítica al detallar cómo valora sus redes de cable, que se escindirán para sus accionistas en una empresa separada llamada Discovery Global.

Warner Bros. ha rechazado múltiples ofertas de Paramount. Su pretendiente no deseado ha amenazado con lanzar una disputa por delegación de votos y ha presentado una demanda para obligar a Warner Bros. a divulgar más información sobre la oferta de Netflix y el valor de los activos de cable.

Los asesores de Warner Bros. valoran las redes de cable desde apenas 72 centavos por acción hasta un máximo de US$6,86 por acción, según la presentación. Paramount ha afirmado que esos activos no tienen valor, aun cuando las redes de cable representan la mayor parte de sus propias ventas y ganancia.

Según los planes de escisión, Discovery Global tendría US$ 17,000 millones de deuda al 30 de junio de 2026, que se reducirían a US$ 16,100 millones hacia el final del año. Warner y Netflix también modificaron el acuerdo para que Discovery Global tenga US$ 260 millones menos de deuda de lo previsto inicialmente, como resultado de un flujo de caja más sólido de lo esperado el año pasado.

La presentación proyecta ingresos de US$ 16,900 millones en 2026 para las nuevas redes de Discovery Global y una ganancia ajustada de US$ 5,400 millones antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Una combinación de Warner Bros. y Netflix uniría a dos de los mayores proveedores de streaming del mundo, con unos 450 millones de suscriptores combinados, y proporcionaría a Netflix una profunda biblioteca de contenidos para contrarrestar a rivales como Walt Disney Co. y Amazon.com Inc. Los sindicatos de Hollywood y los propietarios de salas de cine han expresado su preocupación de que el acuerdo perjudique a sus afiliados y negocios.

Sarandos y el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, dijeron a inversionistas en una conferencia de UBS el 8 de diciembre que están “súper confiados” en que su acuerdo será aprobado. Directivos de Netflix y Warner Bros. estuvieron en Europa la semana pasada reuniéndose con reguladores para convencerlos de los méritos de la operación.

Netflix tiene previsto reportar sus resultados financieros del cuarto trimestre el martes, después del cierre de los mercados.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ha argumentado que una fusión con su empresa preservaría una estructura más tradicional de Hollywood y mantendría parte del legado de Warner Bros. Sostiene que su oferta íntegramente en efectivo, respaldada por el fideicomiso de su familia, es financieramente superior y que tendría más facilidad para obtener la aprobación de los reguladores.

Ellison también ha lanzado su propia ofensiva de atracción, pero aún no ha logrado convencer a la junta directiva de Warner Bros. ni a una amplia mayoría de los accionistas de la compañía. Los inversionistas institucionales están divididos y han pedido a Paramount que mejore su oferta.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg